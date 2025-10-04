Vorteilswelt
Dominic Thiem:

„Mit Tennis bleibt man ein ganzes Leben lang jung“

Burgenland
04.10.2025 09:00
(Bild: GEPA)

Wer kann das sagen, wenn nicht Dominic Thiem. Im Burgenland fördert die ehemalige Nummer 3 der Welt den Sportnachwuchs. Sein Motto dabei lautet: „Seite an Seite“.

Tennis-Ass Dominic Thiem wird am 17. Oktober für das „Red Bull BassLine“ in Wien erneut im Rampenlicht stehen und bei dem Tie-Break-Turnier mit jener Präzision aufschlagen, wie es die Fans von ihm erwarten. Zuvor stattet der Weltklassespieler der neu gegründeten „Thiem Academy Burgenland“ einen Besuch ab. Unter dem Motto „Seite an Seite – die nächste Generation gestalten“ dürfen sich Besucher am 11. Oktober von 15 bis 17 Uhr in der Stadiongasse 16 in Oberpullendorf auf ein Erlebnis freuen, das weit über einen „Tag der offenen Tür“ hinausgeht.

Ort der Begegnung
„Die Freude an der Bewegung und am Sport steht im Mittelpunkt. Kinder und Jugendliche sollen schon früh diese Leidenschaft für sich entdecken können“, sagt Thiem. Die „Academy“ sieht er als Ort der Begegnung, an dem Talent auf Weltklasse trifft.

Günter Kurz, Präsident des Burgenländischen Tennisverbandes, Wolfgang Thiem, Dominic Thiem, ...
Günter Kurz, Präsident des Burgenländischen Tennisverbandes, Wolfgang Thiem, Dominic Thiem, Sportlandesrat Heinrich Dorner und Anton Beretzki, Geschäftsführer Sport Burgenland GmbH.(Bild: LMS/Wiesinger)

Als Kind mit Fliegenpracker und Luftballons gespielt
Die ehemalige Nummer 3 der Tennis-Welt hat selbst im zarten Kindesalter begonnen. Als Baby war Dominic Thiem mit Vater und Mutter, beide Trainer, auf dem Tennisplatz. „Seine Begabung wurde schon damals entdeckt. Als Einjähriger hat Dominic noch mit einem Fliegenpracker auf Luftballons gezielt. Mit drei Jahren übte er bereits das Spiel gegen die Wand“, erzählt sein Bruder und Manager Moritz Thiem.

Seit jeher weiß der Profi sein Stück für Stück erarbeitetes Können, das ihn bis an die absolute Spitze der Weltelite brachte, zu schätzen. „Tennis wird jedes Jahr als die gesündeste Sportart hervorgehoben, die das Leben am effektivsten verlängert“, betont Dominic Thiem. Er verweist auf aktuelle Studien. Junge Talente fördert der Vorzeigesportler mit viel Herz.

Zitat Icon

Unser Ziel ist, Talente bestmöglich zu unterstützen, sportlich wie menschlich.

Anton Beretzki, Geschäftsführer Sport Burgenland GmbH

„Junge Menschen begleiten“
„Mit Dominic Thiem als Mentor und unter der sportlichen Leitung seines Vaters, Wolfgang Thiem, begleiten wir junge Menschen auf ihrem sportlichen Weg, wie es besser nicht sein könnte“, erklärt Landesrat Heinrich Dorner. Show-Training, Fitness-Übungen zum Mitmachen und ein Rundgang durch die „Academy“ geben allen Interessenten am Eröffnungstag einen guten Einblick.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
