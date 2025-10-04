„Mit Tennis bleibt man ein ganzes Leben lang jung“

Tennis-Ass Dominic Thiem wird am 17. Oktober für das „Red Bull BassLine“ in Wien erneut im Rampenlicht stehen und bei dem Tie-Break-Turnier mit jener Präzision aufschlagen, wie es die Fans von ihm erwarten. Zuvor stattet der Weltklassespieler der neu gegründeten „Thiem Academy Burgenland“ einen Besuch ab. Unter dem Motto „Seite an Seite – die nächste Generation gestalten“ dürfen sich Besucher am 11. Oktober von 15 bis 17 Uhr in der Stadiongasse 16 in Oberpullendorf auf ein Erlebnis freuen, das weit über einen „Tag der offenen Tür“ hinausgeht.