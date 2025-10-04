40.000 Ältere müssen bis 2030 zusätzlich arbeiten

Die Regierung strebt eine Entlastung im Pensionsbereich bis 2030 in einer Größenordnung von rund 2,7 Milliarden Euro. „Wir müssen angesichts der budgetären Lage über weitere Maßnahmen zur Anhebung der Beschäftigung älterer Personen nachdenken. Es braucht hier ein Anreizsystem. Ein Monitoring zur Älterenbeschäftigung habe ich bereits auf der Sozialministerium-Website veröffentlichen lassen“, sagt Schumann zur „Krone“. „Das WIFO hat für uns ein Basisszenario der Älterenbeschäftigungsquoten als Referenz erstellt – daraus sehen wir, dass es weitere Schritte braucht, um noch mehr ältere Personen zusätzlich in Beschäftigung zu bringen.“