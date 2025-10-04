Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Pensionssicherung

40.000 Ältere müssen bis 2030 zusätzlich arbeiten

Innenpolitik
04.10.2025 16:02
Die Bedingungen am Arbeitsmarkt sind schwierig
Die Bedingungen am Arbeitsmarkt sind schwierig(Bild: Robert Kneschke – stock.adobe..com)

In den nächsten fünf Jahren müssen rund 40.000 ältere Arbeitnehmer zusätzlich in Beschäftigung gebracht werden, damit der von der Regierung gezeichnete Pensionsnachhaltigkeitspfad eingehalten wird. Steigende Arbeitslosigkeit macht die Sache allerdings schwierig. Zuletzt ließ Sozialministerin Korinna Schumann mit der Forderung nach verpflichtenden Quoten aufhorchen.

0 Kommentare

Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO prognostiziert eine Erhöhung der unselbständigen Beschäftigung der Altersgruppe 60-64 Jahre bis 2030 um 73.500. Diese erfolgt durch die Anhebung des Frauenpensionsalters und die Wirkung anderer bestehender gesetzlicher Maßnahmen. Zur Realisierung der Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters um ein Jahr ist eine Beschäftigungssteigerung dieser Altersgruppe um 115.000 nötig. Daraus ergibt sich eine Lücke von rund 40.000 älteren Personen, die zusätzlich im Erwerbssystem gehalten werden müssten, damit der von der Regierung geplante Pfad eingehalten wird.

ÖVP und NEOS erteilten Quoten-Idee eine Absage
Das erfordert zusätzliche Anreize. Sozialministerin Schumann hatte unter anderem eine verpflichtende Quote von älteren Arbeitnehmern in den Betrieben vorgeschlagen. Dafür wurde sie sowohl von der ÖVP als auch von den NEOS gescholten. Ob Anreize alleine ausreichen werden, ist fraglich.

Sozialministerin Schumann
Sozialministerin Schumann(Bild: Jauschowetz Christian)

Die Regierung strebt eine Entlastung im Pensionsbereich bis 2030 in einer Größenordnung von rund 2,7 Milliarden Euro. „Wir müssen angesichts der budgetären Lage über weitere Maßnahmen zur Anhebung der Beschäftigung älterer Personen nachdenken. Es braucht hier ein Anreizsystem. Ein Monitoring zur Älterenbeschäftigung habe ich bereits auf der Sozialministerium-Website veröffentlichen lassen“, sagt Schumann zur „Krone“. „Das WIFO hat für uns ein Basisszenario der Älterenbeschäftigungsquoten als Referenz erstellt – daraus sehen wir, dass es weitere Schritte braucht, um noch mehr ältere Personen zusätzlich in Beschäftigung zu bringen.“

(Bild: Krone KREATIV)

Im ersten Halbjahr 2025 waren 31,1 Prozent der unselbständig aktiv Beschäftigten 50 Jahre oder älter, 18,6 Prozent waren zumindest 55 Jahre sowie 5,7 Prozent zumindest 60 Jahre alt. Der Anteil der unselbständig aktiv Beschäftigten ab 60 Jahren an allen (unselbständig aktiv) Beschäftigten variiert nach Branche: Den höchsten Anteil an Beschäftigten ab 60 Jahren haben im ersten Halbjahr 2025 Private Haushalte mit Hauspersonal mit 13,5 Prozent, vor der Schifffahrt (11,7), Exterritorialen Organisationen (11,4), dem Grundstücks- und Wohnungswesen (10,2) sowie Wach- und Sicherheitsdiensten (8,3).

Lesen Sie auch:
Bei älteren Arbeitnehmern ist die Arbeitslosigkeit hoch, Ministerin Schumann legt neue ...
„Bitten ist zu wenig“
Ministerin will Älteren-Quote für Unternehmen
21.09.2025

Deutlich unter dem Durchschnitt bei der Beschäftigung älterer Menschen liegen hingegen die drei Schlusslichter Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen, Telekommunikation und Werbung und Marktforschung mit jeweils 3,4 Prozent Anteil an Beschäftigten ab 60 Jahren, gefolgt von IT-Dienstleistungen mit 3,5 Prozent, sowie der Luftfahrt und dem Veterinärwesen mit 3,6 Prozent.

Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Rund um die Insolvenz des Türschloss-Herstellers Kiekert streiten sich der chinesische ...
„Überrascht“ worden
Kiekert-Eigentümer will jetzt Insolvenz abwenden
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Habe 22 Jahre lang für falschen Sohn bezahlt“
201.000 mal gelesen
Krone Plus Logo
Erst 22 Jahre nach der Geburt seines angeblichen Sohnes zeigte ein DNA-Test: Herbert Humer ist ...
Sport-Mix
Nach erfolgreicher WM warten nun die Flitterwochen
200.907 mal gelesen
Nach der Hochzeit und erfolgreicher Para-Schwimm-WM in Singapur geht es für Andreas Ernhofer und ...
Tirol
TV-Köche mühten sich vergeblich: Gasthof schließt
184.638 mal gelesen
Verwaister Gastgarten, verwaiste Gaststuben – so sieht es derzeit beim Ausflugsziel aus.
Außenpolitik
Putin spottet: „Okay, ich mach’s nicht mehr“
1127 mal kommentiert
Der 72-Jährige schlug am Donnerstag in Sotschi wieder einmal um sich.
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
865 mal kommentiert
Ausland
Drohnensichtung: Airport München musste schließen
859 mal kommentiert
Bis Sonntag läuft noch das Münchner Oktoberfest. Das größte Volksfest der Welt zieht jährlich ...
Mehr Innenpolitik
Pensionssicherung
40.000 Ältere müssen bis 2030 zusätzlich arbeiten
Comeback für Babis?
Rechtspopulisten führen bei Tschechien-Wahl
Hälfte freiwillig
2200 Afghanen und Syrer seit 2022 ausgereist
Wegen Ärztemangel
Holzleitner für Beitrag von Medizinstudierenden
Gaza-Flotte abgefangen
Aktivisten: Haft in Israel „beschwerlich“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf