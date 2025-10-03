Sorge und Ärger rund um geplanten „Wohn-Deal“

Was bedeutet der offenbar bevorstehende Kauf der Neuen Eisenstädter durch die Landesholding für jene, die in den rund 5000 Wohnungen der Wohnbaugesellschaft leben? Diese Frage stellen sich derzeit vor allem die Betroffenen selbst. Viele hätten sich telefonisch oder per Mail an die ÖVP gewandt, berichtet der gf. Landesparteiobmann Christoph Zarits. Bei den Menschen herrsche Unsicherheit: Was bedeutet das für die Mietverträge? Kann man künftig noch Eigentum erwerben?