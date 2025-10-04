Stadion Graz: So lange könnte ein Umbau dauern

Bei Sturms Heimsieg in der Europa League gegen die Glasgow Rangers zeigte sich, was an einem stimmungsvollen Europacup-Abend in der Liebenauer Merkur Arena los sein kann. Am nötigen Umbau der ehrwürdigen Arena gibt‘s dennoch nichts zu rütteln. Jetzt gibt‘s Details zu möglichen Varianten, was eine Stadionbaustelle für Auswirkungen hätte.
Man merkt in Graz eine speziellere Energie. Da geht jeder auf dem letzten Meter drüber.“ Emanuel Aiwu brachte nach dem 2:1 gegen Glasgow in der Europa League mit einem Satz auf den Punkt, was sich alle Beteiligten in Liebenau dachten. Die Spieler lagen sich in den Armen, die Fans waren happy, dass internationaler Fußball endlich wieder in Liebenau und nicht in Klagenfurt gespielt wird – wenn auch nicht in der Champions League.
