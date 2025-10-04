„Österreich kann nur an sich selbst scheitern“

Kommende Woche wird es wieder in der WM-Qualifikation ernst, kann Österreich die nächsten großen Schritte in Richtung Endrunde 2026 setzen. Für Lothar Matthäus, Weltmeister 1990, hat das ÖFB-Team das Ticket bereits fix. Der 64-Jährige warf im „Krone“-Interview auch einen Blick auf das sonntägige Duell seiner Ex-Klubs: Salzburg – Rapid!
Sonntag prallt Salzburg im Liga-Hit auf Rapid. Ihre Prognose?
Lothar Matthäus: Erst einmal ist es eine umgekehrte Welt. Gott sei Dank für die Rapidler – sie stehen da, wo sie ihrer Vorstellung nach immer stehen müssten. Auf Platz eins! Peter Stöger formte mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen einen neuen Spirit. Klar sehnt sich der Fan nach der Meisterschaft. Doch die letzten Spiele haben gezeigt, dass es nicht einfach wird.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.