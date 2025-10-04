Vorteilswelt
MATTHÄUS IM INTERVIEW

„Österreich kann nur an sich selbst scheitern“

Fußball National
04.10.2025 17:00
Lothar Matthäus plauderte mit der „Krone“ über Österreichs WM-Chancen
Lothar Matthäus plauderte mit der „Krone“ über Österreichs WM-Chancen(Bild: Urbantschitsch Mario)

Kommende Woche wird es wieder in der WM-Qualifikation ernst, kann Österreich die nächsten großen Schritte in Richtung Endrunde 2026 setzen. Für Lothar Matthäus, Weltmeister 1990, hat das ÖFB-Team das Ticket bereits fix. Der 64-Jährige warf im „Krone“-Interview auch einen Blick auf das sonntägige Duell seiner Ex-Klubs: Salzburg – Rapid!

0 Kommentare

Sonntag prallt Salzburg im Liga-Hit auf Rapid. Ihre Prognose?
Lothar Matthäus: Erst einmal ist es eine umgekehrte Welt. Gott sei Dank für die Rapidler – sie stehen da, wo sie ihrer Vorstellung nach immer stehen müssten. Auf Platz eins! Peter Stöger formte mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen einen neuen Spirit. Klar sehnt sich der Fan nach der Meisterschaft. Doch die letzten Spiele haben gezeigt, dass es nicht einfach wird.

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
Loading
