„Österreich kann nur an sich selbst scheitern“

Sonntag prallt Salzburg im Liga-Hit auf Rapid. Ihre Prognose?

Lothar Matthäus: Erst einmal ist es eine umgekehrte Welt. Gott sei Dank für die Rapidler – sie stehen da, wo sie ihrer Vorstellung nach immer stehen müssten. Auf Platz eins! Peter Stöger formte mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen einen neuen Spirit. Klar sehnt sich der Fan nach der Meisterschaft. Doch die letzten Spiele haben gezeigt, dass es nicht einfach wird.