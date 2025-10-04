Warum unsere Wirtschaft in der Krise steckt
Lenzing, Unimarkt etc.
Faserhersteller Lenzing baut 600 Jobs ab, Unimarkt sperrt seine Filialen überhaupt ganz zu – derzeit jagt eine Negativ-Schlagzeile die andere. Wirtschaftsforscher Peter Huber erklärt in der „Krone“ die Gründe für die aktuelle Misere – ist der Wirtschaftsstandort überhaupt noch zu retten?
Es waren zwei Hiobsbotschaften, die zu Wochenbeginn über Oberösterreich hereinbrachen: Faserhersteller Lenzing baut 600 Stellen ab, und Lebensmittelhändler Unimarkt mit Sitz in Traun stellt seinen Filialbetrieb ein – 620 Mitarbeiter sind betroffen. Zwei Schockmeldungen innerhalb weniger Tage: Wo geht es hin mit Oberösterreichs Wirtschaft?
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.