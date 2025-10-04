Warum unsere Wirtschaft in der Krise steckt

Es waren zwei Hiobsbotschaften, die zu Wochenbeginn über Oberösterreich hereinbrachen: Faserhersteller Lenzing baut 600 Stellen ab, und Lebensmittelhändler Unimarkt mit Sitz in Traun stellt seinen Filialbetrieb ein – 620 Mitarbeiter sind betroffen. Zwei Schockmeldungen innerhalb weniger Tage: Wo geht es hin mit Oberösterreichs Wirtschaft?