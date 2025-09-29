Flüge umgeleitet: Drohnen-Alarm in Norwegen

Wadephul: Bei russischen Luftraumprovokationen kühlen Kopf bewahren

Der deutsche Außenminister Johann Wadephul ruft angesichts wiederholter russischer Verletzungen des NATO-Luftraums zu einer entschlossenen und gut überlegten Reaktion auf. „Wir stehen zusammen, wir behalten kühlen Kopf und lassen uns nicht in eine Eskalation treiben“, sagte er vor der Abreise zu einem Besuch in Warschau am Montag. „Gleichzeitig lassen wir keinerlei Zweifel, dass wir entschlossen und bereit sind, gemeinsam jede Bedrohung abzuwehren.“