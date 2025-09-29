Trump-Berater Kellogg gibt Ukraine grünes Licht

Der Kreml erklärte am Montag, dass die mögliche Lieferung von Tomahawks oder anderer Waffen an die Ukraine keinen Einfluss auf die Lage „an der Front“ haben werde. Es gebe „kein Wundermittel, dass die Situation an der Front zugunsten des ukrainischen Regimes verändern kann“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. „Es gibt keine magische Waffe. Ob es Tomahawks oder andere Raketen sind, sie werden die Dynamik nicht verändern können.“