Angriffe mit US-Waffen

Trump-Berater Kellogg gibt Ukraine grünes Licht

Außenpolitik
29.09.2025 16:10
Die USA deuten an, der Ukraine Marschflugkörper liefern zu wollen.
Die USA deuten an, der Ukraine Marschflugkörper liefern zu wollen.(Bild: EPA/MC1 Woody Shag Paschall / HANDOUT)

Der US-Ukraine-Beauftragte Keith Kellogg hat die Möglichkeit von ukrainischen Angriffen tief in russischem Territorium mit von den USA gelieferten Waffen ins Spiel gebracht. Moskau spielt die neue US-Rhetorik herunter. Eine „Wunderwaffe“ gebe es nicht ...

Kellogg sagte am Sonntag im Sender Fox News auf die Frage, ob US-Präsident Donald Trump solche Angriffe mit US-Waffen genehmigt habe, aufgrund der Äußerungen, die er von Trump, von Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio „gelesen“ habe, „ist die Antwort: Ja“.

Kellogg sagte ferner zu dieser Option für die Ukraine: „Nutzt die Fähigkeit, tief zuzuschlagen. So etwas wie sichere Rückzugsorte gibt es nicht.“ Vance sagte seinerseits auf Fox News, die US-Regierung berate derzeit darüber, ob der Ukraine Marschflugkörper des Typs Tomahawk geliefert werden sollten. Trump werde in dieser Frage die „finale Entscheidung“ treffen.

Tomahawks haben große Reichweite
In der Vergangenheit hatte Trump die Anfragen der Ukraine nach Tomahawks zurückgewiesen. Diese Marschflugkörper können je nach Modell Ziele in einer Entfernung 1300 bis 2500 Kilometern erreichen.

Der Kreml erklärte am Montag, dass die mögliche Lieferung von Tomahawks oder anderer Waffen an die Ukraine keinen Einfluss auf die Lage „an der Front“ haben werde. Es gebe „kein Wundermittel, dass die Situation an der Front zugunsten des ukrainischen Regimes verändern kann“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. „Es gibt keine magische Waffe. Ob es Tomahawks oder andere Raketen sind, sie werden die Dynamik nicht verändern können.“

Scharfe Rhetorik nach erneuter Kehrtwende
Trump hatte sich zuletzt immer kritischer über Russland und Kreml-Chef Wladimir Putin geäußert, nachdem er in den ersten Monaten seiner Amtszeit noch einen Annäherungskurs gegenüber Moskau verfolgt hatte – der aber keine Fortschritte in Richtung einer Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine brachte.

Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in der vergangenen Woche am Rande der UN-Generaldebatte in New York sagte der US-Präsident, die Ukraine könne mit europäischer Hilfe das gesamte von Russland besetzte ukrainische Staatsgebiet zurückerobern.

