Heizungsanlage geriet in Straßwalchen in Brand

Zu einem Brand einer Heizungsanlage kam es am Sonntagvormittag in Straßwalchen. Die Feuerwehr war mit 57 Mann im Einsatz, hatte das Feuer im Keller aber schnell unter Kontrolle.
Bereits beim Eintreffen konnten die Feuerwerhleute starke Rauchentwicklung aus dem Keller wahrnehmen. Umgehend wurden mehrere Atemschutztrupps ausgerüstet und mit der Erkundung gestartet, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Straßwalchen.
Im Heizraum des Gebäudes konnte schließlich die Brandstelle entdeckt werden. Das ausgebrochene Feuer war rasch gelöscht. Anschließend wurde der Keller noch durch Druckbelüftung vom Rauch befreit.
Die Freiwillige Feuerwehr Straßwalchen war mit der Hauptwache sowie mit den Löschzügen Hager-Hochfeld und Irrsdorf im Einsatz. Insgesamt waren 57 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen vor Ort.
