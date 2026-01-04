Vorteilswelt
Zehn Menschen verletzt

Scheibenwischer löste schweren Frontalunfall aus

Salzburg
04.01.2026 18:30
Feuerwehr und Rettung waren mit einem Großaufgebot bei dem Unfall im Einsatz.
Feuerwehr und Rettung waren mit einem Großaufgebot bei dem Unfall im Einsatz.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Piesendorf)

Rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr katapultiert – ein entgegenkommender Kleinbus konnte nicht mehr stoppen und krachte in das Urlauberauto. Zehn Menschen wurden in Piesendorf (Salzburg) verletzt, darunter vier Kinder. Nun wurden erste Details zum Unfallhergang bekannt …

0 Kommentare

Mit zehn Verletzten, darunter vier Kindern, endete ein Autounfall am Samstagabend in Piesendorf – die „Krone“ berichtete. Nun wurde bekannt, dass ein Lenker (39) aus Nürnberg bei der „Ortseinfahrt Mitte“ in Richtung Zell am See unterwegs war, als er mit seinem Auto rechts auf das Bankett und die Leitplanke geriet, in die Luft katapultiert wurde und auf der Gegenfahrbahn zum Liegen kam. Ein entgegenkommender 38-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen konnte seinen Kleinbus nicht mehr rechtzeitig stoppen – und fuhr hinein.

Als Unfallursache gab der 39-Jährige gegenüber der Polizei einen ungewöhnlichen Grund an: Er sei durch die Scheibenwischanlage abgelenkt gewesen. Alkomattests bei den Lenkern verliefen negativ – beide waren nicht alkoholisiert.

Derart viele Verletzte auf einmal gebe es selten, so Einsatzleiter Thomas Huber zur „Krone“: „Auch ich habe das noch nicht oft erlebt.“ Im Einsatz waren unter anderem auch ein Notarzthubschrauber und ein praktischer Arzt.

