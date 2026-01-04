Scheibenwischer löste schweren Frontalunfall aus

Mit zehn Verletzten, darunter vier Kindern, endete ein Autounfall am Samstagabend in Piesendorf – die „Krone“ berichtete. Nun wurde bekannt, dass ein Lenker (39) aus Nürnberg bei der „Ortseinfahrt Mitte“ in Richtung Zell am See unterwegs war, als er mit seinem Auto rechts auf das Bankett und die Leitplanke geriet, in die Luft katapultiert wurde und auf der Gegenfahrbahn zum Liegen kam. Ein entgegenkommender 38-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen konnte seinen Kleinbus nicht mehr rechtzeitig stoppen – und fuhr hinein.