Scheibenwischer löste schweren Frontalunfall aus

Rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr katapultiert – ein entgegenkommender Kleinbus konnte nicht mehr stoppen und krachte in das Urlauberauto. Zehn Menschen wurden in Piesendorf (Salzburg) verletzt, darunter vier Kinder. Nun wurden erste Details zum Unfallhergang bekannt …
Mit zehn Verletzten, darunter vier Kindern, endete ein Autounfall am Samstagabend in Piesendorf – die „Krone“ berichtete. Nun wurde bekannt, dass ein Lenker (39) aus Nürnberg bei der „Ortseinfahrt Mitte“ in Richtung Zell am See unterwegs war, als er mit seinem Auto rechts auf das Bankett und die Leitplanke geriet, in die Luft katapultiert wurde und auf der Gegenfahrbahn zum Liegen kam. Ein entgegenkommender 38-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen konnte seinen Kleinbus nicht mehr rechtzeitig stoppen – und fuhr hinein.
Als Unfallursache gab der 39-Jährige gegenüber der Polizei einen ungewöhnlichen Grund an: Er sei durch die Scheibenwischanlage abgelenkt gewesen. Alkomattests bei den Lenkern verliefen negativ – beide waren nicht alkoholisiert.
Derart viele Verletzte auf einmal gebe es selten, so Einsatzleiter Thomas Huber zur „Krone“: „Auch ich habe das noch nicht oft erlebt.“ Im Einsatz waren unter anderem auch ein Notarzthubschrauber und ein praktischer Arzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.