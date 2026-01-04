Westligist fiel strittiger Situation zum Opfer

Zeit fälschlicherweise gestoppt

So weit ging St. Johann nicht. Der Westligist kam zwar in die Zwischenrunde, schied dort aber in einer Gruppe mit Grödig, Seekirchen, Hallein und Neumarkt als Letzter aus. Der große Aufreger passierte im letzten Spiel gegen Neumarkt, das am Ende 5:6 aus Sicht der Pongauer verloren ging. Weil St. Johann den Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler tauschte und dieser sich das Leiberl, das den Torhüter ersichtlich machen sollte, noch nicht angezogen hatte, wurde die Zeit gestoppt – inklusive Hallendurchsage. Der Schiedsrichter pfiff jedoch nicht ab. Neumarkt spielte weiter und traf. „Eigentlich darf nur der Schiedsrichter mit einem Pfiff die Zeit stoppen. Ich habe ihn dann gefragt, ob er das Tor geben will oder nicht. Wenn er es nicht gibt, wäre alles erledigt gewesen“, erklärte Selner die kuriose Situation. „Wir müssen in den anderen Spielen sicher besser spielen, aber das hat uns sicher mindestens einen Punkt gekostet“, war St. Johann-Coach Johannes Schützinger in seinem letzten Match in dieser Funktion sauer.