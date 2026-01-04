Westligist fiel strittiger Situation zum Opfer

Beim Salzburger Stier gab es am Wochenende mehrere Aufreger. Samstag wurden die Spiele von Croatia Salzburg wegen eines zu unrecht eingesetzten Spielers annulliert. Sonntag erwischte es St. Johann, das einer strittigen Situation zum Opfer fiel.
Der Salzburger Stier ist nicht nur ein einfaches Hallenturnier. Die teilnehmenden Mannschaften freuen sich jedes Jahr auf das Turnier in der Sporthalle Alpenstraße, wollen sich bestens präsentieren. Dass der Bandenzauber sehr ernst genommen wird, zeigte sich auch bei der 43. Ausgabe. Denn bei Croatia Salzburg gab es kein Halten mehr, als alle drei Gruppenspiele mit 0:3 gewertet wurden. Grund war der Einsatz von David Tadic, der beim ASV Salzburg gemeldet ist und für den Stier eine Freigabe erhielt. Eine Email von ASV-Obmann Robert Neureiter an Croatias Sektionsleiter Bozo Tadic, wonach der genannte Spieler eine Freigabe erhielt, ging bei der Kontrolle vor den Partien noch durch. „Ein Fehler von uns“, gab Stier-Organisator Thomas Selner zu. Denn die Gastspielerregelung ist Geschichte, der Spieler Tadic hätte laut Selner offiziell bei Croatia angemeldet werden müssen, eine Freigabe nur für den Stier war zu wenig.
Croatia wollte die erst nach den Spielen getroffene Entscheidung nicht akzeptieren, zeigte sich erzürnt. Der 1. Klasse Nord-Klub hätte sportlich nämlich den Einzug in die Zwischenrunde geschafft. „Du bemühst dich und dann entscheiden sie Sachen, wie es ihnen passt. Für mich ist das ein Skandal, sie haben kein Fingerspitzengefühl gezeigt“, sagte Sektionsleiter Tadic. Er ergänzte: „Für mich ist der Stier gestorben, das unterstütze ich sicher nicht mehr!“ Rumms!
Zeit fälschlicherweise gestoppt
So weit ging St. Johann nicht. Der Westligist kam zwar in die Zwischenrunde, schied dort aber in einer Gruppe mit Grödig, Seekirchen, Hallein und Neumarkt als Letzter aus. Der große Aufreger passierte im letzten Spiel gegen Neumarkt, das am Ende 5:6 aus Sicht der Pongauer verloren ging. Weil St. Johann den Torhüter für einen zusätzlichen Feldspieler tauschte und dieser sich das Leiberl, das den Torhüter ersichtlich machen sollte, noch nicht angezogen hatte, wurde die Zeit gestoppt – inklusive Hallendurchsage. Der Schiedsrichter pfiff jedoch nicht ab. Neumarkt spielte weiter und traf. „Eigentlich darf nur der Schiedsrichter mit einem Pfiff die Zeit stoppen. Ich habe ihn dann gefragt, ob er das Tor geben will oder nicht. Wenn er es nicht gibt, wäre alles erledigt gewesen“, erklärte Selner die kuriose Situation. „Wir müssen in den anderen Spielen sicher besser spielen, aber das hat uns sicher mindestens einen Punkt gekostet“, war St. Johann-Coach Johannes Schützinger in seinem letzten Match in dieser Funktion sauer.
