Der Verkehr rollt zum Dreikönigstag in den Pongau

Mit dem Finale der Vierschanzentournee in Bischofshofen ist heute und morgen, am 6. Jänner, der sportliche Fokus auf den Pongau gerichtet. Ein Problem: der Verkehr von Sportfans und Urlaubs-Rückreisenden.
Mit der Qualifikation am heutigen Montag und dem morgigen Hauptbewerb der Vierschanzentournee springen die besten Sportler der Welt von der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen. Auf den Straßen durch den Pongau, vor allem auf der A10, ist ab Dienstagvormittag vor allem auch deshalb mit starkem Verkehr und Stau zu rechnen.
Die Organisatoren des Skisprung-Spektakels bitten deshalb, mit Bus und Bahn anzureisen. Am Dreikönigstag gilt die Eintrittskarte zum Springen als Öffi-Ticket für ganz Salzburg.
Aber nicht nur wegen des finalen Halts der Vierschanzentournee in Bischofshofen dürfte es mit dem Auto schwierig werden voranzukommen. Die Rückreise von Urlaubern aus den Skigebieten dürfte die Verkehrssituation erschweren. Was sich bereits am Wochenende ankündigte und für Stau und Unfälle auf der Tauernautobahn sorgte, dürfte am Dreikönigstag noch einmal zum Verkehrsproblem führen.
