Der Verkehr rollt zum Dreikönigstag in den Pongau

Mit der Qualifikation am heutigen Montag und dem morgigen Hauptbewerb der Vierschanzentournee springen die besten Sportler der Welt von der Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen. Auf den Straßen durch den Pongau, vor allem auf der A10, ist ab Dienstagvormittag vor allem auch deshalb mit starkem Verkehr und Stau zu rechnen.