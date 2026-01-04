FPÖ will von eigenem Gesetz nichts mehr wissen

Der „Krone“-Bericht über einen Gesetzesentwurf mit neuen Kraftwerks-Zonen hat den blauen Teil der Landesregierung aufgeschreckt. Schließlich hält die Salzburger FPÖ generell wenig von Windrädern. Genau diese werden mit dem neuen Gesetz aber ebenfalls ermöglicht. Davon will der zuständige Raumordnungs-Landesrat Martin Zauner (FPÖ) jetzt nichts mehr wissen. Das Gesetz sehe rein Regelungen für PV-Anlagen vor, behauptet Zauner.