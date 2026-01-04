Edtstadler stellt neue Sparpläne für das Land vor

„Ich halte nichts davon, dass man immer auf den großen Wurf wartet und im Endeffekt passiert gar nichts, weil dann ist auf einmal eine Wahl da und dann war nichts“, sagte die Landeshauptfrau im Interview mit der Austria Presseagentur. Für die Jahre 2027 und 2028 plant Edtstadler ein Doppelbudget.