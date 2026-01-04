Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In der Verwaltung

Edtstadler stellt neue Sparpläne für das Land vor

Salzburg
04.01.2026 19:30
Landes-Chefin Edtstadler will Personal beim Land abbauen.
Landes-Chefin Edtstadler will Personal beim Land abbauen.(Bild: Andreas Tröster)

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler setzt erneut den Sparstift an. Diesmal trifft es die Landesverwaltung selbst: Dort soll es weniger Bürokratie und einen Personalabbau geben. 

0 Kommentare

Wenige Wochen nach dem Beschluss des Sparbudgets der schwarz-blauen Landesregierung stellt Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) bereits die nächsten Sparpläne vor. Beim Land soll es durch Nicht-Nachbesetzungen von Stellen einen Personalabbau geben. Edtstadler denkt an jede dritte Stelle, die nach einem Abgang nicht nachbesetzt werden soll.

Die ÖVP-Chefin begründet den Schritt mit einer zu erwartenden Steigerung der Effizienz durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung. Zudem soll eine Taskforce prüfen, wo Vorschriften vereinfacht oder reduziert werden können. Da rechnet Edtstadler aber nicht mit riesigen Verbesserungen.

Lesen Sie auch:
Die Landeshauptfrau und ihre Stellvertreterin. 
Gegen Svazek
Karoline Edtstadler gewinnt das Umfrage-Duell
29.12.2025
Krone Plus Logo
Edtstadler-Interview
„Lasse mir nicht vorschreiben, Dirndl zu tragen“
20.12.2025
Krone Plus Logo
Sparkurs in Salzburg
„Kein Luxus mehr!“ Wo Edtstadler einsparen will
16.09.2025

„Ich halte nichts davon, dass man immer auf den großen Wurf wartet und im Endeffekt passiert gar nichts, weil dann ist auf einmal eine Wahl da und dann war nichts“, sagte die Landeshauptfrau im Interview mit der Austria Presseagentur. Für die Jahre 2027 und 2028 plant Edtstadler ein Doppelbudget.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nach dem großflächigen Stromausfall in Berlin herrscht am Sonntag weiter Chaos.
Chaos in Berlin
Blackout-Betroffene haben zu wenige Schlafplätze
In Hamburg steht ab Freitag ein 21-Jähriger vor Gericht, der Jugendliche zu selbstverletzendem ...
Prozess in Hamburg
Mann soll Jugendliche zum Suizid überredet haben
Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
269.121 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
218.121 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
175.565 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf