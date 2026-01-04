Bub (10) nach Ski-Kollision mit Heli ins Spital

Auf der Schmittenhöhe in Zell/See wurde heute ein Bub aus Deutschland von einem unbekannten Wintersportler niedergefahren. Dieser beging jedoch Fahrerflucht. Der Zehnjährige wurde verletzt ins Spital geflogen. Die Polizei sucht nach Zeugen der Ski-Kollision.
Im Bereich der Breiteckpiste kam es heute, Sonntag, gegen 13 Uhr zu einer Kollision zweier Skifahrer mit anschließender Fahrerflucht. Dabei wurde ein zehnjähriger Bub aus Deutschland schwer verletzt. Er musste mittels Hubschrauber ins Uniklinikum Salzburg verbracht werden.Der genaue Unfallhergang ist bis dato nicht bekannt.
Ersten Angaben zufolge dürfte der Junge mit einem von links kommenden Skifahrer kollidiert und anschließend zu Sturz gekommen sein. Aufgrund des dadurch aufgewirbelten Schnees dürfte ein nachkommender Wintersportler den bereits auf der Piste liegenden Zehnjähriger übersehen haben und in weiter Folge ebenfalls mit diesem kollidiert sein.
Die beiden Beteiligten entfernten sich unmittelbar nach dem Zwischenfall allerdings von der Unfallstelle, ohne dem verletzten Buben Erste Hilfe zu leisten. Mangels Zeugen konnte vor Ort lediglich erhoben werden, dass einer der beiden Fahrerflüchtigen mit orangefarbenen Schiern unterwegs gewesen sein soll, teilte die Polizei mit.
Weitere sachdienliche Hinweise zum Vorfall werden in der Polizeiinspektion Zell am See unter der Nummer +43 59 133 – 5170 entgegengenommen.
