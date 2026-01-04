Bub (10) nach Ski-Kollision mit Heli ins Spital

Die beiden Beteiligten entfernten sich unmittelbar nach dem Zwischenfall allerdings von der Unfallstelle, ohne dem verletzten Buben Erste Hilfe zu leisten. Mangels Zeugen konnte vor Ort lediglich erhoben werden, dass einer der beiden Fahrerflüchtigen mit orangefarbenen Schiern unterwegs gewesen sein soll, teilte die Polizei mit.