Bischofshofen ist bereit fürs große Tournee-Finale

Während am Innsbrucker Bergisel heute, Sonntag, die Springer über die Schanze gehen, laufen in Bischofshofen die Vorbereitungen für das letzte Springen der Vierschanzentournee auf Hochtouren. Die Paul-Außerleitner-Schanze zeigt sich schon vor dem Dreikönigstag von ihrer besten Seite ...
Es gibt kaum jemanden, den Temperaturen jenseits des Gefrierpunkts mehr freuen, als Michael Steininger. Minusgrade bedeuten für ihn, dass Schnee und Präparierung auf der Paul-Außerleitner-Schanze keine Probleme machen. Denn: Der 29-jährige ist Schanzenchef in Bischofshofen. „Heuer war es wirklich top“, sagt Steininger,
Selbst der angekündigte Neuschnee für den Dreikönigstag macht Steininger keine Sorgen. „Wir haben auch dafür einen Plan in der Tasche.“ Schon mit fünf Jahren saß der Schanzenchef beim Papa am Radlader und half bei den Vorbereitungen fürs Springen. Seit damals hat sich einiges getan. Längst sorgen Schneekanonen für das Weiß auf der Schanze. Seit 2018 gibt es im Anlauf eine Hightech-Eisspur mit eigener Kühlung.
Auch Skiclub-Präsident Manfred Schützenhofer blickt dem Finale der Vierschanzentournee überraschend entspannt entgegen. „Irgendwas geht immer schief. Nur: alles, was wir in der Hand haben, das ist auf Schiene“, sagt der erfahrene Schützenhofer. Er ist es gewohnt, dass sein Handy beinahe ununterbrochen läutet, wenn der Dreikönigstag naht. Seit mittlerweile fünf Jahren ist er Präsident des Skiclubs und damit auch Herr über die 270 freiwilligen Helfer.
Ich bin guter Dinge, es schaut wirklich super aus. Auch wenn wie immer gilt: Erledigt ist alles erst nach der Siegerehrung.
Manfred Schützenhofer, Präsident Skiclub Bischofshofen
Bild: Markus Tschepp
Am 6. Jänner werden zu den rund 1300 Akkreditierten, vom Servicemann der Springer bis zum Security-Mitarbeiter, noch rund 15.000 Fans im Bradl-Stadion erwartet. Sie bekommen dort heuer erstmals kein Dosenbier serviert. Es wird Fassbier ausgeschenkt. 5600 Liter wurden geordert. Dazu kommen noch 2100 Liter Glühwein und Punsch, 3500 Paar Würstel oder 150 Kilo Leberkäse. Fürs Bischofshofener Skisprungfest ist also alles angerichtet. Auf und neben der Schanze.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.