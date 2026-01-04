Bischofshofen ist bereit fürs große Tournee-Finale

Selbst der angekündigte Neuschnee für den Dreikönigstag macht Steininger keine Sorgen. „Wir haben auch dafür einen Plan in der Tasche.“ Schon mit fünf Jahren saß der Schanzenchef beim Papa am Radlader und half bei den Vorbereitungen fürs Springen. Seit damals hat sich einiges getan. Längst sorgen Schneekanonen für das Weiß auf der Schanze. Seit 2018 gibt es im Anlauf eine Hightech-Eisspur mit eigener Kühlung.