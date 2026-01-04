Vorteilswelt
Helfer packen an

Bischofshofen ist bereit fürs große Tournee-Finale

Salzburg
04.01.2026 09:00
Manfred Schützenhofer und sein Team sind bester Dinge für den Dreikönigstag.
Manfred Schützenhofer und sein Team sind bester Dinge für den Dreikönigstag.(Bild: Markus Tschepp)

Während am Innsbrucker Bergisel heute, Sonntag, die Springer über die Schanze gehen, laufen in Bischofshofen die Vorbereitungen für das letzte Springen der Vierschanzentournee auf Hochtouren. Die Paul-Außerleitner-Schanze zeigt sich schon vor dem Dreikönigstag von ihrer besten Seite ...

Es gibt kaum jemanden, den Temperaturen jenseits des Gefrierpunkts mehr freuen, als Michael Steininger. Minusgrade bedeuten für ihn, dass Schnee und Präparierung auf der Paul-Außerleitner-Schanze keine Probleme machen. Denn: Der 29-jährige ist Schanzenchef in Bischofshofen. „Heuer war es wirklich top“, sagt Steininger,

Schanzenchef Michael Steininger ist schon seit seiner Kindheit als Helfer mit dabei.
Schanzenchef Michael Steininger ist schon seit seiner Kindheit als Helfer mit dabei.(Bild: Markus Tschepp)

Selbst der angekündigte Neuschnee für den Dreikönigstag macht Steininger keine Sorgen. „Wir haben auch dafür einen Plan in der Tasche.“ Schon mit fünf Jahren saß der Schanzenchef beim Papa am Radlader und half bei den Vorbereitungen fürs Springen. Seit damals hat sich einiges getan. Längst sorgen Schneekanonen für das Weiß auf der Schanze. Seit 2018 gibt es im Anlauf eine Hightech-Eisspur mit eigener Kühlung.

Im Anlauf schwingen die Herren die Besen: Die Springer spüren jedes Bröserl in der Spur, das ...
Im Anlauf schwingen die Herren die Besen: Die Springer spüren jedes Bröserl in der Spur, das hier nicht hingehört.(Bild: Markus Tschepp)
Majestätisch thront die Paul-Außerleitner-Schanze am Laideregg in Bischofshofen.
Majestätisch thront die Paul-Außerleitner-Schanze am Laideregg in Bischofshofen.(Bild: Markus Tschepp)

Auch Skiclub-Präsident Manfred Schützenhofer blickt dem Finale der Vierschanzentournee überraschend entspannt entgegen. „Irgendwas geht immer schief. Nur: alles, was wir in der Hand haben, das ist auf Schiene“, sagt der erfahrene Schützenhofer. Er ist es gewohnt, dass sein Handy beinahe ununterbrochen läutet, wenn der Dreikönigstag naht. Seit mittlerweile fünf Jahren ist er Präsident des Skiclubs und damit auch Herr über die 270 freiwilligen Helfer.

Ich bin guter Dinge, es schaut wirklich super aus. Auch wenn wie immer gilt: Erledigt ist alles erst nach der Siegerehrung.

Manfred Schützenhofer, Präsident Skiclub Bischofshofen

Lesen Sie auch:
Die Lawine zerstörte im Dezember 2023 das Schanzengelände in Bischofshofen
Vergleich
Der Bischofshofener Schanzen-Streit ist vorbei
12.09.2025
Andreas Goldberger
Die Vierschanzentournee steht über allem!
27.12.2025

Am 6. Jänner werden zu den rund 1300 Akkreditierten, vom Servicemann der Springer bis zum Security-Mitarbeiter, noch rund 15.000 Fans im Bradl-Stadion erwartet. Sie bekommen dort heuer erstmals kein Dosenbier serviert. Es wird Fassbier ausgeschenkt. 5600 Liter wurden geordert. Dazu kommen noch 2100 Liter Glühwein und Punsch, 3500 Paar Würstel oder 150 Kilo Leberkäse. Fürs Bischofshofener Skisprungfest ist also alles angerichtet. Auf und neben der Schanze.

Porträt von Maximilian Kronberger
Maximilian Kronberger
Salzburg

Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
