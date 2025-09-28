Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Red Bull Salzburg

Ein Startelf-Rückkehrer betrieb Eigenwerbung

Salzburg
28.09.2025 17:38
Mamady Diambou zeigte gegen die WSG Tirol mit einer guten Leistung auf
Mamady Diambou zeigte gegen die WSG Tirol mit einer guten Leistung auf(Bild: GEPA)

Der FC Red Bull Salzburg gewann nach zuletzt vier sieglosen Partien wieder und setzte sich in der Fußball-Bundesliga mit 2:1 bei der WSG Tirol durch. Während ein Sextett aufzeigte, konnte ein Trio nicht überzeugen. Die Noten der Bullen im Detail. 

0 Kommentare

Schlager 4
Hatte vor allem zu Beginn des Spiels mehr zu tun, als ihm lieb war. Blieb dabei aber immer Herr der Lage.

Lainer 3
Solide Vorstellung des Routiniers, der seinen Stiefel rechts hinten trocken runterspielte.

Gadou 4
Am Donnerstag gegen den FC Porto herausragend, diesmal stark. Vor allem in den Zweikämpfen ließ der Jungspund wenig anbrennen.

Rasmussen 2
Ein schlimmer Patzer in der Anfangsphase, danach ein passabler Auftritt des Dänen. Beim 1:2 verlor er das Kopfballduell gegen Hinterseer.

Terzic 3
Für allzu viel Bewegung konnte der Serbe auf der linken Seite nicht sorgen. Defensiv stand er aber kompakt.

Lesen Sie auch:
Red Bull Salzburgs Negativlauf fand gegen die WSG Tirol sein Ende.
Bullen atmen auf
Salzburger Negativserie endet gegen die WSG Tirol
28.09.2025

Bidstrup 3
Nicht so effektiv wie gegen Porto, weil seine Stärken weniger zum Tragen kamen. Bekam einen Schlag auf den Oberschenkel und musste zur Pause raus.

Diambou 4
Nach einem Monat wieder in der Startelf. Hatte anfangs noch kleinere Probleme, wurde dann aber immer stärker. Betrieb Eigenwerbung und drängte sich für weitere Einsätze auf.

Yeo 2
Konnte mit Alajbegovic auf der anderen Seite nicht Schritt halten. Patzte zudem gleich zu Beginn – was aber ohne Folgen blieb.

Alajbegovic 4
Wenn’s gefährlich wurde, dann meist über den 18-jährigen Bosnier. Wenig verwunderlich, dass er den Treffer zum 1:0 erzielte. Ab und an zu eigensinnig.

Ratkov 4
Nur selten zu sehen. Wenn doch, wurde es aber mehrfach gefährlich. Assist zum 1:0, Treffer zum 2:0. Ein guter Arbeitstag für den Serben.

Baidoo 3
Fand zwei gute Möglichkeiten vor, wusste diese aber nicht zu nutzen. Immer umtriebig, bindet Gegenspieler – sein Abschluss bleibt aber die Schwachstelle.

Gourna-Douath 3
Kam für den angeschlagenen Bidstrup, fiel nicht großartig auf.

Vertessen 3
Brachte durchaus Schwung, blieb aber ineffektiv.

Kitano 2
Fand nicht wirklich in die Partie.

Kjaergaard 4
Legte den Treffer von Ratkov auf.

Lesen Sie auch:
Krone Plus Logo
Rouven Schröder
„Bin überzeugt, dass wir den besten Kader haben“
24.09.2025

Schuster 0
Zu kurz eingesetzt.

Trainer Letsch 3
Die Startelf hatte anfangs große Probleme, nahm aber mit Fortdauer Fahrt auf. Mit Kjaergaard kam ein starker Joker.

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 = teamreif, 5 = sehr stark, 4 = stark, 3 = solide, 2 = schwach, 1 = nicht sein Tag, 0 = zu kurz eingesetzt.

Porträt von Christoph Nister
Christoph Nister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In der Nacht auf Freitag sind in Schleswig-Holstein Drohnen gesichtet worden. Nun hat sich der ...
Das plant Deutschland
Dobrindt: „Sichtungen von Drohnen ernst nehmen“
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Ticker zum Nachlesen
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
Von links: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und US-Präsident Donald Trump haben sich ...
Trotz Konfliktpunkten
Trump: Erdogan leistet „hervorragende Arbeit“
Mobilität im Wandel
E-Mobility: Ist Europa fit für die Zukunft?
Neben den Stelzen wird der Kirchturm auch durch eine Stahlröhrenkonstruktion stabilisiert.
Wegen Bauprojekt
Im Zentrum Londons „schwebt“ plötzlich eine Kirche
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
130.886 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
124.891 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
123.730 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Innenpolitik
FPÖ: Kickl mit 96,94% als Parteiobmann bestätigt
3067 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde mit knapp 97 Prozent wieder zum FPÖ-Parteichef gewählt.
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1822 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
1688 mal kommentiert
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf