Ein Startelf-Rückkehrer betrieb Eigenwerbung

Der FC Red Bull Salzburg gewann nach zuletzt vier sieglosen Partien wieder und setzte sich in der Fußball-Bundesliga mit 2:1 bei der WSG Tirol durch. Während ein Sextett aufzeigte, konnte ein Trio nicht überzeugen. Die Noten der Bullen im Detail.
Schlager 4
Hatte vor allem zu Beginn des Spiels mehr zu tun, als ihm lieb war. Blieb dabei aber immer Herr der Lage.
Lainer 3
Solide Vorstellung des Routiniers, der seinen Stiefel rechts hinten trocken runterspielte.
Gadou 4
Am Donnerstag gegen den FC Porto herausragend, diesmal stark. Vor allem in den Zweikämpfen ließ der Jungspund wenig anbrennen.
Rasmussen 2
Ein schlimmer Patzer in der Anfangsphase, danach ein passabler Auftritt des Dänen. Beim 1:2 verlor er das Kopfballduell gegen Hinterseer.
Terzic 3
Für allzu viel Bewegung konnte der Serbe auf der linken Seite nicht sorgen. Defensiv stand er aber kompakt.
Bidstrup 3
Nicht so effektiv wie gegen Porto, weil seine Stärken weniger zum Tragen kamen. Bekam einen Schlag auf den Oberschenkel und musste zur Pause raus.
Diambou 4
Nach einem Monat wieder in der Startelf. Hatte anfangs noch kleinere Probleme, wurde dann aber immer stärker. Betrieb Eigenwerbung und drängte sich für weitere Einsätze auf.
Yeo 2
Konnte mit Alajbegovic auf der anderen Seite nicht Schritt halten. Patzte zudem gleich zu Beginn – was aber ohne Folgen blieb.
Alajbegovic 4
Wenn’s gefährlich wurde, dann meist über den 18-jährigen Bosnier. Wenig verwunderlich, dass er den Treffer zum 1:0 erzielte. Ab und an zu eigensinnig.
Ratkov 4
Nur selten zu sehen. Wenn doch, wurde es aber mehrfach gefährlich. Assist zum 1:0, Treffer zum 2:0. Ein guter Arbeitstag für den Serben.
Baidoo 3
Fand zwei gute Möglichkeiten vor, wusste diese aber nicht zu nutzen. Immer umtriebig, bindet Gegenspieler – sein Abschluss bleibt aber die Schwachstelle.
Gourna-Douath 3
Kam für den angeschlagenen Bidstrup, fiel nicht großartig auf.
Vertessen 3
Brachte durchaus Schwung, blieb aber ineffektiv.
Kitano 2
Fand nicht wirklich in die Partie.
Kjaergaard 4
Legte den Treffer von Ratkov auf.
Schuster 0
Zu kurz eingesetzt.
Trainer Letsch 3
Die Startelf hatte anfangs große Probleme, nahm aber mit Fortdauer Fahrt auf. Mit Kjaergaard kam ein starker Joker.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 = teamreif, 5 = sehr stark, 4 = stark, 3 = solide, 2 = schwach, 1 = nicht sein Tag, 0 = zu kurz eingesetzt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.