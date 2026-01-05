WM-Held muss noch auf seine Chance warten

U17-Spieler international begehrt

Außerdem ist der Kader der Bullen mit 30 Spielern, die am Mannschaftstraining teilnahmen, sehr groß. Dennoch könnte man einem Spieler mit einer Zukunftsperspektive die Chance geben, sich zumindest im Training zu zeigen. Diese Forderung wurde mit der Verletzung Mosers aber ohnehin obsolet. Wie sehr die U17-Kicker von Österreich durch das erfolgreiche Turnier jetzt aber im internationalen Fokus stehen, zeigt der bevorstehende Transfer von Austria Wiens Ifeanyi Ndukwe. Der Verteidiger soll sich dem großen FC Liverpool anschließen.