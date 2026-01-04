Kälte-Peitsche bringt Salzburgern eisige Tage

Schon gewusst? Bleibt die Temperatur den ganzen Tag unter der Null-Grad-Grenze sprechen Experten von sogenannten „Eistagen“. Solche stehen nun sogar in der Mozartstadt bevor, weiß Geosphere-Meteorologin Veronika Hatvan: „In der Stadt könnten die Temperaturen in der Nacht bis zu minus 12 Grad Celsius erreichen.“ Bereits in der Nacht auf Montag werden etliche Thermometer zweistellige Minus-Grade anzeigen: Besonders die Bewohner der südlichen, bergigen Regionen müssen sich richtig warm anziehen. Im Pinzgau könnte es sogar bis zu minus 17 oder 18 Grad haben, im Lungau wird es womöglich sogar noch kälter, so Hatvan.