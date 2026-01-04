Kälte-Peitsche bringt Salzburgern eisige Tage

Bibber, bibber! Die Salzburger erwarten einen eisigen Start in die Woche. Eine Kälte-Warnung sprachen die Meteorologen der Geosphere Austria für die nächsten Tage bis einschließlich Donnerstag aus. Richtig kalt wird es vor allem in Pinzgau und Lungau: Mit bis zu minus 18 Grad Celsius.
Schon gewusst? Bleibt die Temperatur den ganzen Tag unter der Null-Grad-Grenze sprechen Experten von sogenannten „Eistagen“. Solche stehen nun sogar in der Mozartstadt bevor, weiß Geosphere-Meteorologin Veronika Hatvan: „In der Stadt könnten die Temperaturen in der Nacht bis zu minus 12 Grad Celsius erreichen.“ Bereits in der Nacht auf Montag werden etliche Thermometer zweistellige Minus-Grade anzeigen: Besonders die Bewohner der südlichen, bergigen Regionen müssen sich richtig warm anziehen. Im Pinzgau könnte es sogar bis zu minus 17 oder 18 Grad haben, im Lungau wird es womöglich sogar noch kälter, so Hatvan.
Freitag endet Kältewelle
Grund für die Kälte-Peitsche ist die polare Luft aus Nordosten, die sich über ganz Österreich ausbreitet. Da fast im ganzen Bundesland, vor allem in den Alpentälern, Schnee liegt und zudem kaum Wolken vorbeiziehen, kühlt es noch stärker ab, erklärt die Meteorologin: „In den Tälern sammelt sich die kalte Luft.“ Zumindest bis einschließlich Donnerstag bleibt es sehr kalt und trocken. Niederschlag ist keiner zu erwarten. Erst ab Freitag könnte es wieder wärmen werden.
Außergewöhnlich sei das nicht. Aber: Längere Kälteperioden sind aufgrund der klimatischen Veränderungen seltener geworden. Die Expertin verwies auf den 4. Jänner 2025, vor genau einem Jahr: „Da sind minus 17 Grad in Mittersill gemessen worden.“
Rekorde dürften aber nicht zu erwarten sein: In der Nacht auf den 28. Februar 2018 wurde in St. Michael im Lungau mit minus 25,2 Grad Celsius die kälteste Nacht Salzburgs gemessen. Und vor 121 Jahren, am 1. Jänner 1905, wurden sogar minus 37 Grad Celsius auf dem 3105 Meter hohen Sonnblick in Rauris gemessen – der österreichweite Minus-Rekord.
