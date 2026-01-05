Vorteilswelt
„Krone“-Gemeindeserie

Elsbethens Bürgermeister: „Wir sind schuldenfrei“

Salzburg
05.01.2026 09:00
Einen Keller für das Katastrophenlager und mehr Platz gibt es in Elsbethen für Feuerwehr und ...
Einen Keller für das Katastrophenlager und mehr Platz gibt es in Elsbethen für Feuerwehr und Musik. Heuer soll das Seniorenheim in der Gemeinde auch größer werden. Im Bild: Ortschef Matthias Herbst vor dem vergrößerten Feuerwehrhaus.(Bild: Andreas Tröster)

Elsbethen ist nicht reich, aber finanziell noch gut aufgestellt. Anfang 2026 wird der Ausbau des Feuerwehrhauses fertig. Hier gibt es dann genügend Platz für das eigene Katastrophenlager. Bei kommenden Vorhaben soll es in der Gemeinde bald auch mehr Plätze für Senioren und für Volksschüler geben. 

Mit Rücklagen und seit heuer ohne Schulden ist Elsbethen auch in schwierigen Zeiten noch gut aufgestellt. „Bereits meine Vorgänger haben ein großes Augenmerk auf das Budget gelegt“, sagt Bürgermeister Matthias Herbst im Gespräch mit der „Krone“ und ergänzt: „Wir sind ja nicht so reich, wie es oft heißt.“

Dennoch war es möglich, das Feuerwehrhaus 2025 auch ohne Kredite zu vergrößern und zu unterkellern. Hierfür standen Rücklagen zur Verfügung. Im neuen Keller kommt heuer noch das ganze Katastrophenschutzlager der Gemeinde unter. Weitere Nutznießer des Umbaus sind die örtlichen Musiker, denn: Auch ihr Heim wird durch den umfangreichen, neuen Anbau deutlich vergrößert.

„Offiziell eingeweiht wird das Gebäude bei der Florianifeier im April“, erzählt der Bürgermeister. Dabei steht dann auch die Übergabe eines neuen Feuerwehrautos auf dem Programm. „Das ist allerdings schon von meinem Vorgänger geplant worden, denn die Feuerwehren haben sehr langfristige Budgets“, so der Ortschef.

Für den Frühling wünscht sich Herbst einen weiteren Spatenstich. Dann soll – sofern das Land Salzburg rechtzeitig zustimmt – das Seniorenwohnhaus im Ortszentrum um acht Betten, 16 betreute Wohnungen und einen Therapieraum erweitert werden. Wie auch beim Bau des Gebäudes selbst setzt die Gemeinde hier mit einem Bauträger auf Baurecht – für einen Zeitraum von gesamt 55 bis 60 Jahren.

Ebenfalls 2026 soll der Startschuss für den Um- und Ausbau oder den Neubau der Volksschule fallen. „Im Jänner schauen wir uns gleich vier bis fünf Schulen selbst an. Im Herbst soll dann ein Ideen- bzw. Architektenwettbewerb folgen“, so der Ortschef. Derzeit ist in Elsbethen die Schulbibliothek in einem Container untergebracht, ein weiterer wird bald für eine zusätzliche Schulklasse benötigt.

Und auch an den Öffis feilen die Flachgauer: Während das Ortszentrum gut angebunden ist, soll künftig ein Mikro-ÖV entlegenere Gebiete erreichbarer machen. „Wir würden uns gerne gemeinsam mit unserem Nachbarn Ebenau ans Tennengau-Shuttle hängen.“

