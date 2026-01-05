Elsbethens Bürgermeister: „Wir sind schuldenfrei“

Ebenfalls 2026 soll der Startschuss für den Um- und Ausbau oder den Neubau der Volksschule fallen. „Im Jänner schauen wir uns gleich vier bis fünf Schulen selbst an. Im Herbst soll dann ein Ideen- bzw. Architektenwettbewerb folgen“, so der Ortschef. Derzeit ist in Elsbethen die Schulbibliothek in einem Container untergebracht, ein weiterer wird bald für eine zusätzliche Schulklasse benötigt.