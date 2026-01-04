Mehr Ausländer, mehr Autos und größere Lohn-Schere

FPÖ will von eigenem Gesetz nichts mehr wissen
Neue Kraftwerkszonen
Salzburgerinnen haben im Schnitt um mehr als 1000 Euro weniger Brutto-Monatseinkommen als Salzburger – dieser Abstand ist in fünf Jahren sogar noch größer geworden. Die „Krone“ zeigt anhand der Statistik, was sich noch alles im Bundesland Salzburg verändert hat.
Wie hat sich Salzburg in fünf Jahren verändert? Das neue Jahr nimmt die „Krone“ zum Anlass, um sich die Entwicklung des Bundeslandes Salzburg anzusehen – mit den Daten aus dem neu erschienenen Statistischen Handbuch des Landes sowie vereinzelt von Statistik Austria.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.