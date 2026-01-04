Diese Handy-App soll beim Notfall am Berg helfen

Seine App „Bergmate“ meldet sich bei Familie oder Freunden, wenn bei einer geplanten Wanderung, Berg- oder Skitour oder auf der Jagd etwas schiefgeht. „Moderne Mobiltelefone erkennen Stürze. Wenn eine Warnmeldung vom Bergsportler, der die App nutzt, nicht am Gerät bestätigt wird, dann geht eine weitere Meldung an den Notfallkontakt“, so Noisternigg. Diese Nachricht enthält dann unter anderem Standort und zurückgelegte Route.