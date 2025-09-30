Vorteilswelt
In Krisenzentren

„So kommen die Kinder vom Regen in die Traufe“

Wien
30.09.2025 06:00
Nicht alle Kinder wachsen ohne Sorge und gut behütet auf.
Nicht alle Kinder wachsen ohne Sorge und gut behütet auf.(Bild: nimito - stock.adobe.com)

Kinder sind unsere Zukunft – umso wichtiger ist ihr Schutz. Die Stadt tut viel, dennoch gibt es Bereiche, die dringend Verbesserung benötigen, wie der Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft 2024 erhoben hat. 

Der Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft (Kija) des Jahres 2024 passiert am Donnerstag den zuständigen Ausschuss im Rathaus. Der „Krone“ liegt er vorab vor. Klar ist, die Arbeit der Kija ist wichtiger denn je. Im Vergleich zum Jahr 2023 gab es einen Anstieg an bearbeiteten Fällen: von 1274 zu 1312 (siehe Grafik).

Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
Wien
