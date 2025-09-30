„So kommen die Kinder vom Regen in die Traufe“

Der Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft (Kija) des Jahres 2024 passiert am Donnerstag den zuständigen Ausschuss im Rathaus. Der „Krone“ liegt er vorab vor. Klar ist, die Arbeit der Kija ist wichtiger denn je. Im Vergleich zum Jahr 2023 gab es einen Anstieg an bearbeiteten Fällen: von 1274 zu 1312 (siehe Grafik).