„So kommen die Kinder vom Regen in die Traufe“

Braathen: „Ich möchte Ski-Geschichte schreiben!“
Das ist seine Mission
Kinder sind unsere Zukunft – umso wichtiger ist ihr Schutz. Die Stadt tut viel, dennoch gibt es Bereiche, die dringend Verbesserung benötigen, wie der Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft 2024 erhoben hat.
Der Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft (Kija) des Jahres 2024 passiert am Donnerstag den zuständigen Ausschuss im Rathaus. Der „Krone“ liegt er vorab vor. Klar ist, die Arbeit der Kija ist wichtiger denn je. Im Vergleich zum Jahr 2023 gab es einen Anstieg an bearbeiteten Fällen: von 1274 zu 1312 (siehe Grafik).
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.