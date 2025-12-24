Die letzte Christmette im Pallottihaus

„Man muss den Abschied zulassen“, sagt Pallottiner-Provinzial Markus Hau zur „Krone“ und redet nicht um den heißen Brei herum: „Es geht etwas verloren, das muss man gar nicht beschönigen.“ Damit kann die Gemeinde, aber auch viele andere im Grätzel, die die heimelige Kapelle ins Herz geschlossen haben, noch einmal dort Weihnachten feiern. Wie in allen Jahren seit der Eröffnung 1960 ist sie schon festlich geschmückt.