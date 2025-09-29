16 Menschen in China zum Tode verurteilt

Das Gericht kam in dem Prozess zu dem Schluss, dass die von einer Familie angeführte Verbrecherbande seit 2015 vor allem in der an China angrenzenden Region Kokang in Myanmar aktiv war. In dem Bürgerkriegsland, in dem es vor allem in Grenzregionen kaum noch staatliche Strukturen gibt, betreiben kriminelle Banden zahlreiche Zentren für Cyberkriminalität.