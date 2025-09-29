Gold ist so teuer wie noch nie

Der Anstieg des Goldpreises liegt unter anderem an den geopolitischen Krisen, allen voran der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung. Außerdem verstärken die Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die US-Notenbank Fed die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank.