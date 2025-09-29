Vorteilswelt
Über 3800 US-Dollar

Gold ist so teuer wie noch nie

Wirtschaft
29.09.2025 14:57
Für viele ist Gold eine beliebte Wertanlage in Krisenzeiten.
Für viele ist Gold eine beliebte Wertanlage in Krisenzeiten.

Der Preis für Gold ist hoch wie nie. Das Edelmetall übersteigt am Montag die 3800 US-Dollar-Marke und verzeichnet innerhalb der letzten drei Jahre ein Plus von satten 130 Prozent. 

Seit Montag kostet eine Feinunze Gold (das sind etwa 31,1 Gramm) 3809 US-Dollar (3263 Euro) und ist so teuer, wie nie zuvor. Im Jahresverlauf hat der Goldpreis um rund 45 Prozent zugelegt – deutlich mehr als viele andere Anlageklassen.

Die Digitalwährung Bitcoin verteuerte sich seit Ende 2024 um knapp ein Fünftel und der DAX, der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, konnte im bisherigen Jahresverlauf knapp 19 Prozent zulegen.

Lesen Sie auch:
Seit dem Jahreswechsel ist der Goldpreis inzwischen um rund 1000 US-Dollar gestiegen.
Weiter im Höhenflug
Goldpreis erreicht nächste Rekordmarke
08.09.2025

Der Anstieg des Goldpreises liegt unter anderem an den geopolitischen Krisen, allen voran der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und der aggressiven Zollpolitik der US-Regierung. Außerdem verstärken die Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die US-Notenbank Fed die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank. 

Analysten der Deutschen Bank erwarten einen weiteren Anstieg auf bis zu 4000 US-Dollar pro Feinunze.

Porträt von Lisa-Marie Wögerbauer
Lisa-Marie Wögerbauer
