Linzer Anlagenbauer erhält Großauftrag aus China

Der Linzer Anlagenbauer Primetals Technologies Austria hat einen Großauftrag der chinesischen Shanxi Jingang New Materials erhalten. Die Linzer sollen am Standort in Jincheng eine ESP-Anlage – zur Erzeugung von Stahlband im Endlosverfahren – bauen sowie die komplette Elektronik und Automatisierung liefern.
Die Jahreskapazität soll 2,6 Mio. Tonnen erreichen, berichtete Primetals Technologies. Es handle sich um einen Auftrag in dreistelliger Millionenhöhe, mehr könne man zum Preis nicht sagen.
Der erste Coil soll im ersten Quartal 2027 produziert werden, Primetals sagte einen beschleunigten Projektzeitplan zu. Die neue Dünnbrammengieß- und Walzanlage mit Arvedi ESP-Konzept stellt Banddicken von 0,7 bis 12,7 Millimetern her. Der Schwerpunkt liegt auf Hightech-Stahlsorten, darunter Elektrostähle, Tiefziehgüten und Stahlsorten für die Warmumformung.
1800 Mitarbeiter in Linz
Im Rahmen des Projekts unterstütze Primetals Technologies Shanxi Jingang bei der Entwicklung noch fortschrittlicherer Stahlsorten wie Elektrostähle mit einem Siliziumgehalt von über 3,2 Prozent und ultraniedrigkohlenstoffhaltige Sorten wie DC04 (mit einem Kohlenstoffgehalt von etwa 0,08 Prozent), hieß es.
Primetals Technologies mit Hauptsitz in London ist ein Unternehmen der Mitsubishi Heavy Industries Group und beschäftigt weltweit über 7.000 Mitarbeitende, 1.800 davon in Linz. Der Anlagenbauer kooperiert, wie berichtet, auch mit der Voestalpine: Gemeinsam errichtet man in Oberösterreichs Landeshauptstadt eine Testanlage zur industriellen Produktion von „grünem“, also umweltfreundlichem Roheisen.
