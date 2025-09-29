Linzer Anlagenbauer erhält Großauftrag aus China

Der erste Coil soll im ersten Quartal 2027 produziert werden, Primetals sagte einen beschleunigten Projektzeitplan zu. Die neue Dünnbrammengieß- und Walzanlage mit Arvedi ESP-Konzept stellt Banddicken von 0,7 bis 12,7 Millimetern her. Der Schwerpunkt liegt auf Hightech-Stahlsorten, darunter Elektrostähle, Tiefziehgüten und Stahlsorten für die Warmumformung.