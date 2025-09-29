Hier soll bis 2029 eine neue Medizin-Uni entstehen

Der Betrieb sowohl des Allwetterbades als auch des Eislaufplatzes soll für die Saison 2025/2026 ohne Schließzeiten für Baumaßnahmen gewährleistet werden, sodass die Anlagen für Kinder, Schulen und Besucherinnen und Besucher der Region als Freizeit- und Sportstätte sehr gut nutzbar bleiben, sagte Landesrat Heinrich Dorner. (Bild: Christian schulter)