15-Jähriger stieß E-Scooter-Fahrer auf Zuggleise

Die Liste von Straftaten, die einem jungen Syrer im Wiener Landesgericht vorgeworfen werden, ist lang. Besonders ein Schubser am Bahnhof Korneuburg hätte fatal enden können. Der 15-Jährige redet sich vor den Schöffen auf seinen hohen Blutzucker aus: „Da werd' ich immer aggressiv.“
„Mein Blutzucker war hoch. Da werd’ ich immer aggressiv“, sagt der 15-jährige Diabetiker im Wiener Landl. Und das dürfte zwischen April und Juli öfter der Fall gewesen sein. Raub, Körperverletzung, Diebstahl – es ist eine lange Liste an Straftaten, die dem Syrer vorgeworfen wird.
Video zeigt Schubser am Bahnhof
Besonders schlimm hätte es am 27. April ausgehen können. Der Angeklagte wartete gerade am Bahnhof Korneuburg (NÖ) auf seinen Zug. „Der ist immer wieder vorbeigefahren und hat mich als Junkie und Penner beschimpft“, spricht er über einen jugendlichen E-Scooter-Fahrer. Auch an dem Tag sei der Zucker des 15-Jährigen hoch gewesen. „Ich hab‘ das eh lange ausgehalten“, meint er. Ein Video zeigt, wie der Syrer den Burschen kurzerhand samt Scooter einfach auf die Gleise stößt. „Gott sei Dank ist nicht mehr passiert“, sagt der Staatsanwalt. Das Opfer erlitt „nur“ eine Platzwunde.
„Gib her, sonst wirst du bluten“
Und auch die restlichen Vorwürfe haben es in sich: So trat er zum Beispiel nach einem Betreuer in seiner Wohngemeinschaft. Dort ist der Jugendliche seit einem Streit mit seinem Stiefvater untergebracht. Einem 14-Jährigen nahm er gewaltsam sein Handy, Rucksack, Schuhe und T-Shirt ab. Einem Gleichaltrigen drohte er: „Gib die Sachen her, sonst wirst du hier direkt bluten.“ Auch ihn raubte der Syrer aus. Und mehr ...
Der 15-Jährige fasst für die diversen Verbrechen und Vergehen 20 Monate teilbedingte Haft aus – eines davon fest. Das saß er aber bereits in U-Haft ab. Der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft nehmen das Urteil an. „Was machen Sie in Zukunft, wenn ihr Blutzucker hoch ist?“, will die vorsitzende Richterin noch wissen. „Ins Krankenhaus gehen oder so.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.