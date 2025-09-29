15-Jähriger stieß E-Scooter-Fahrer auf Zuggleise

Video zeigt Schubser am Bahnhof

Besonders schlimm hätte es am 27. April ausgehen können. Der Angeklagte wartete gerade am Bahnhof Korneuburg (NÖ) auf seinen Zug. „Der ist immer wieder vorbeigefahren und hat mich als Junkie und Penner beschimpft“, spricht er über einen jugendlichen E-Scooter-Fahrer. Auch an dem Tag sei der Zucker des 15-Jährigen hoch gewesen. „Ich hab‘ das eh lange ausgehalten“, meint er. Ein Video zeigt, wie der Syrer den Burschen kurzerhand samt Scooter einfach auf die Gleise stößt. „Gott sei Dank ist nicht mehr passiert“, sagt der Staatsanwalt. Das Opfer erlitt „nur“ eine Platzwunde.