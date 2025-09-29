Vermisst! Senior seit Tagen spurlos verschwunden

Großes Bangen herrscht um einen 77-jährigen Osttiroler: Der Pensionist aus Lienz ist seit Tagen wie vom Erdboden verschluckt. Ein Unfallgeschehen wird befürchtet, so die Polizei, die auf Hinweise hofft. Gefunden wurde inzwischen das Fahrrad, mit dem der Mann offenbar unterwegs war.
Seit dem vergangenen Donnerstag fehlt vom 77-jährigen Lienzer jede Spur. In den frühen Morgenstunden hatte der Senior damals seine Wohnung verlassen – seither ist er nicht mehr zurückgekehrt.
Fahrrad aufgefunden
„Sein Fahrrad konnte in Lienz im Bereich Rohracher-Straße 7 aufgefunden werden. Ein Unfallgeschehen wird vermutet“, so die Ermittler von der Polizei.
Polizei veröffentlichte Bild
Seit Montag wird nach dem Vermissten auch öffentlich gesucht. Auf Bitte der Angehörigen wurde ein Bild des Abgängigen veröffentlicht. Der 77-Jährige ist in etwa 1,75 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Er hat eine normale Statur und braun-graue Haare. Wie er zum Zeitpunkt seines Verschwindens bekleidet war, ist leider nicht bekannt.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Lienz unter der Telefonnummer: 059 133-7230
