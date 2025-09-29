Vermisst! Senior seit Tagen spurlos verschwunden

Polizei veröffentlichte Bild

Seit Montag wird nach dem Vermissten auch öffentlich gesucht. Auf Bitte der Angehörigen wurde ein Bild des Abgängigen veröffentlicht. Der 77-Jährige ist in etwa 1,75 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Er hat eine normale Statur und braun-graue Haare. Wie er zum Zeitpunkt seines Verschwindens bekleidet war, ist leider nicht bekannt.