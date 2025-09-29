Gewaltiger Gewinnverlust bei Bundesimmobilien

Trotzdem Milliardeninvestition geplant

Trotz der Gewinneinbußen zeigt sich das Unternehmen bei einigen Kennzahlen robust: Das EBITDA, also das operative Ergebnis vor Abschreibungen, stieg sogar leicht von 462,8 auf 478,6 Millionen Euro. Auch der Gesamtumsatz legte von 741,3 auf 766,3 Millionen Euro zu. Die Eigenkapitalquote blieb mit 56,2 Prozent stabil und die Investitionen in Neubau, Sanierung und Instandhaltung stiegen leicht auf 473 Millionen Euro zum Halbjahr.