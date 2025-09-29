Schädel-Hirn-Trauma! Hartberg-Stürmer k. o.

Die Befunde der Schädel-CT waren Gott sei Dank in Ordnung, allerdings muss sich der 27-jährige Wiener ein paar Tage komplett schonen. Nach dem Zusammenprall mit dem Sturm-Goalie hatte Fridrikas beim Versuch aufzustehen sofort das Gleichgewicht verloren. Sichtlich benommen und nach Ankunft der Physios wollte der Stürmer wieder aufstehen und loslaufen – allerdings dürfte das schon nicht mehr bei vollem Bewusstsein passiert sein. Denn wenig später sank Fridrikas wieder auf die Knie.