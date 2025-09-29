Schädel-Hirn-Trauma! Hartberg-Stürmer k. o.

Hartberg war beim 0:1 zuletzt gegen Sturm im Steirer-Duell ohnehin schon „bedient“, kassierte man doch als zumindest ebenbürtiger Gegner beim Meister das Tor erst in der 95. Minute. Große Sorgen bereitete dazu vielen auch der Zustand von Stürmer Lukas Fridrikas, der im Derby k. o. ging.
Jed Drew, Youba Diarra – Hartberg fehlten zuletzt schon wichtige Stammspieler. Jetzt liegt mit Lukas Fridrikas erneut eine wichtige Personalie auf Eis. Ob es sich um einen langwierigen Ausfall handelt, darf zwar bezweifelt werden. Die kurzfristige Diagnose hat es aber ordentlich in sich: Der Angreifer erlitt in einem Zweikampf mit Sturm-Goalie Oliver Christensen ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma!
Die Befunde der Schädel-CT waren Gott sei Dank in Ordnung, allerdings muss sich der 27-jährige Wiener ein paar Tage komplett schonen. Nach dem Zusammenprall mit dem Sturm-Goalie hatte Fridrikas beim Versuch aufzustehen sofort das Gleichgewicht verloren. Sichtlich benommen und nach Ankunft der Physios wollte der Stürmer wieder aufstehen und loslaufen – allerdings dürfte das schon nicht mehr bei vollem Bewusstsein passiert sein. Denn wenig später sank Fridrikas wieder auf die Knie.
Kommentare
