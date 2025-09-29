Influencer gestehen: „Offline bin ich ganz anders“

Kurz vor 18 Uhr schweben Fabios Finger über dem Bildschirm seines Handys. Sein neuestes Video ist bereit, um in die Welt des Internets gepostet zu werden. „Um Punkt ist Peak“, sagt der 27-jährige Kärntner. Da bekommt er üblicherweise die meisten Reaktionen, Likes und Zuseher. Sekunden später ist das Video online, auf Instagram und TikTok. Doch es zeigt nicht ihn selbst.