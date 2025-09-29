Lopez: „Das Beste, das mir je passiert ist“

Es war eine Liebe wie im Hollywood-Märchen, allerdings ohne Happy End. Denn nach dem Liebes-Comeback und der Hochzeit folgten im letzten Jahr für Jennifer Lopez und Ben Affleck das Ehe-Aus. Rückblickend teilt die 56-Jährige jetzt aber eine überraschende Erkenntnis.
Im Interview mit „CBS Sunday Morning“ sprach Jennifer Lopez jetzt auch über die gescheiterte Ehe mit Ben Affleck. Die Trennung sei gut für sie gewesen, denn sie habe ihr geholfen, „zu wachsen“ und „selbstbewusster zu werden“, erklärte die sexy Latina nun.
„Die beste und die schlimmste Zeit“
Für ihren aktuellen Kinofilm „Kiss of the Spider Woman“ musste Lopez mit ihrem Affleck, der mit der Firma Artists Equity als Produzent an Bord ist, zusammenarbeiten – und das gerade zu einer schwierigen Zeit.
Hier können Sie sich das Interview mit Jennifer Lopez anschauen:
„Ohne ihn und Artists Equity wäre der Film nie entstanden. Das werde ich ihm immer hoch anrechnen“, erklärte die Schauspielerin. „Es war schwer, nicht über bestimmte Dinge nachzudenken, aber es war gleichzeitig die beste und die schlimmste Zeit. Jeder Moment am Set ... ich war so glücklich. Und dann ... zu Hause war es nicht so toll.“
„Bin jetzt ein anderer Mensch“
Sie habe sich durch dieses Tief durchgekämpft, führte Lopez weiter aus: „Aber man kommt darüber hinweg, und ehrlich gesagt muss ich sagen, dass es das Beste war, was mir je passiert ist, weil es mich verändert hat. Es hat mir geholfen, mich in einer Weise weiterzuentwickeln, die ich brauchte … selbstbewusster zu werden. Ich bin jetzt ein anderer Mensch als letztes Jahr.“
Lopez und Affleck lernten sich 2002 während der Dreharbeiten zum gemeinsamen Film „Liebe mit Risiko – Gigli“ kennen. Noch im selben Jahr hielt er um ihre Hand an. Doch der mediale Rummel um das Paar machte den beiden so zu schaffen, dass sie 2003 ihre geplante Hochzeit absagten und sich trennten.
17 Jahre nach ihrer ersten Trennung feierten Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2021 ihr Liebes-Comeback. Sie verlobten sich und heirateten kurz darauf. Das Paar trennte sich jedoch im April 2024, die Scheidung wurde im Jänner im folgenden Jahr vollzogen.
