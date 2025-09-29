Lopez: „Das Beste, das mir je passiert ist“

„Bin jetzt ein anderer Mensch“

Sie habe sich durch dieses Tief durchgekämpft, führte Lopez weiter aus: „Aber man kommt darüber hinweg, und ehrlich gesagt muss ich sagen, dass es das Beste war, was mir je passiert ist, weil es mich verändert hat. Es hat mir geholfen, mich in einer Weise weiterzuentwickeln, die ich brauchte … selbstbewusster zu werden. Ich bin jetzt ein anderer Mensch als letztes Jahr.“