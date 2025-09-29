Europacup: So sehen Sie Salzburg, Sturm und Rapid

Diese Woche sind Red Bull Salzburg, Sturm Graz und SK Rapid im Europacup gefordert. Hier erfahren Sie, wie Sie die internationalen Auftritte der drei österreichischen Klubs live im TV sehen können.
Am Donnerstag (18.45 Uhr) trifft Rapid zum Auftakt in der Conference League auswärts auf Lech Posen. Die Partie wird live auf CANAL+ übertragen. Als Experten sind Christopher Trimmel und Georg Teigl im Einsatz, zusätzlich ist der ehemalige Rapid-Stürmer Guido Burgstaller zu Gast. „Für Rapid ist der Start in die Conference League enorm wichtig. In Posen wartet ein stimmungsvolles Stadion und ein Gegner, der traditionell sehr heimstark ist. Rapid muss von Beginn an mutig auftreten und seine Chancen konsequent nutzen – dann ist ein erfolgreicher Europacup-Abend möglich“, sagt Trimmel.
Salzburg muss am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League bei Olympique Lyon ran – zu sehen live auf ServusTV.
Meister Sturm Graz empfängt in der Europa League (21 Uhr) den schottischen Top-Klub Glasgow Rangers. Dieses Match sehen Sie auf Sky Sport Austria.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.