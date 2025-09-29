Europacup: So sehen Sie Salzburg, Sturm und Rapid

Am Donnerstag (18.45 Uhr) trifft Rapid zum Auftakt in der Conference League auswärts auf Lech Posen. Die Partie wird live auf CANAL+ übertragen. Als Experten sind Christopher Trimmel und Georg Teigl im Einsatz, zusätzlich ist der ehemalige Rapid-Stürmer Guido Burgstaller zu Gast. „Für Rapid ist der Start in die Conference League enorm wichtig. In Posen wartet ein stimmungsvolles Stadion und ein Gegner, der traditionell sehr heimstark ist. Rapid muss von Beginn an mutig auftreten und seine Chancen konsequent nutzen – dann ist ein erfolgreicher Europacup-Abend möglich“, sagt Trimmel.