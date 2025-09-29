Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gar nicht so einfach

Europacup: So sehen Sie Salzburg, Sturm und Rapid

Fußball International
29.09.2025 14:50
Petar Ratkov (Red Bull Salzburg), Niklas Hedl (SK Rapid) und Tomi Horvat (SK Sturm Graz) sind ...
Petar Ratkov (Red Bull Salzburg), Niklas Hedl (SK Rapid) und Tomi Horvat (SK Sturm Graz) sind unter der Woche im Europacup im Einsatz.(Bild: Krone KREATIV/GEPA Pictures)

Diese Woche sind Red Bull Salzburg, Sturm Graz und SK Rapid im Europacup gefordert. Hier erfahren Sie, wie Sie die internationalen Auftritte der drei österreichischen Klubs live im TV sehen können.

0 Kommentare

Am Donnerstag (18.45 Uhr) trifft Rapid zum Auftakt in der Conference League auswärts auf Lech Posen. Die Partie wird live auf CANAL+ übertragen. Als Experten sind Christopher Trimmel und Georg Teigl im Einsatz, zusätzlich ist der ehemalige Rapid-Stürmer Guido Burgstaller zu Gast. „Für Rapid ist der Start in die Conference League enorm wichtig. In Posen wartet ein stimmungsvolles Stadion und ein Gegner, der traditionell sehr heimstark ist. Rapid muss von Beginn an mutig auftreten und seine Chancen konsequent nutzen – dann ist ein erfolgreicher Europacup-Abend möglich“, sagt Trimmel.

Salzburg muss am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League bei Olympique Lyon ran – zu sehen live auf ServusTV.

Meister Sturm Graz empfängt in der Europa League (21 Uhr) den schottischen Top-Klub Glasgow Rangers. Dieses Match sehen Sie auf Sky Sport Austria.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Fall Anna (12): Freisprüche für alle Angeklagten
135.570 mal gelesen
Angeklagte am ersten Prozesstag.
Steiermark
„Als ich die Mutter sah, war es vorbei“
132.028 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jessica (links) meldete sich bei Doris, nun haben sie Gewissheit. 
Steiermark
„Viele haben uns angerufen und mit uns geweint“
128.918 mal gelesen
Evelin und Josef Grünwald haben Doris (re.) adoptiert. Dies wurde notwendig, als 2012 ans Licht ...
Gericht
Fall Anna (12): Erst Freispruch, dann Stinkefinger
1774 mal kommentiert
Freisprüche im Wiener Landl.
Innenpolitik
Kann man Herbert Kickl wirklich „lieben“?
1574 mal kommentiert
Herbert Kickl wurde am Parteitag in Salzburg mit 97 Prozent als Chef der Blauen wieder gewählt. ...
Außenpolitik
Darum verletzt Russland Europas Luftraum
1288 mal kommentiert
Eskalieren oder zusehen? Eine schwierige Entscheidung für EU und NATO.
Mehr Fußball International
Gar nicht so einfach
Europacup: So sehen Sie Salzburg, Sturm und Rapid
Weiter im Spital
„Harter Hund“: So geht’s ÖFB-Teamchef Rangnick
Teamchef fehlt
Zwei neue Gesichter: So sieht der ÖFB-Kader aus!
0:2 in Darmstadt
Dresden-Fans verwüsten Gäste-Klo nach Niederlage
„Das ist Fußball!“
Podolski feiert oben ohne mitten im Fanblock
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf