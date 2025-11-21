Illegale Drifts endeten mit zerstörter Leitschiene

Gefährliche illegale Drifts im Schnee führten am Donnerstag gegen 22.30 Uhr auf der Rossfeld Panoramastraße in Berchtesgaden zu einem Unfall mit einer stark beschädigten Leitplanke und einem Totalschaden an einem Auto. Das Fahrzeug fand die Polizei im Anschluss in einer Ausweiche – ohne Kennzeichen.
Durch die starke Wucht des Aufpralls wurde das Geländer an einer sehr steilen Stelle fast komplett durchbrochen. Nur ein sogenanntes „Resthalteelement“ verhinderte Schlimmeres. Da die Kennzeichen nicht mehr am Unfallauto waren, ermittelt nun die österreichische Polizei gegen den vorerst unbekannten Lenker.
Trotz verstärkter Kontrollen vor Ort nutzten zahlreiche Lenker – vorwiegend aus Salzburg und dem angrenzenden Oberösterreich – den ersten Schneefall und die glatten Straßen für riskante Fahrmanöver. Neben verbotener Drifts im Schnee wurde auch stark beschleunigt.
Die Berchtesgadener Polizei hat noch stärkere Kontrollen angekündigt. Das Problem sei demnach bekannt – und trete im Schnee immer wieder auf.
