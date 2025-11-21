Illegale Drifts endeten mit zerstörter Leitschiene

Gefährliche illegale Drifts im Schnee führten am Donnerstag gegen 22.30 Uhr auf der Rossfeld Panoramastraße in Berchtesgaden zu einem Unfall mit einer stark beschädigten Leitplanke und einem Totalschaden an einem Auto. Das Fahrzeug fand die Polizei im Anschluss in einer Ausweiche – ohne Kennzeichen.