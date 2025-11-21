Geländewagen ging in Salzburg in Flammen auf

Zu einem nächtlichen Einsatz wurden die Feuerwehr, die Polizei und das Rote Kreuz in Salzburg gerufen, da ein geparkter Geländewagen plötzlich in Brand stand. Für die Einsatzkräfte gestaltete sich die Aufgabe zunächst schwierig.
Um 23.24 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ging bei der Berufsfeuerwehr Salzburg der Alarm ein.
Angeführt von Einsatzleiter Daniel Fuchs machten sich die Einsatzkräfte sofort auf den Weg zu einem Brand in der Wilhelm-Erben-Straße im Stadtteil Maxglan.
Parkplatzsituation erschwerte den Einsatz
Dort angekommen, sahen sie einen in Vollbrand stehenden Geländewagen, der aufgrund der engen Parkplatzsituation allerdings nur schwer zugänglich war.
Die Feuerwehr wurde dennoch schnell Herr der Lage und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Über die Hintergründe des Feuers herrscht noch Unklarheit.
