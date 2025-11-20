Iren laden im Rockhouse zum legendären Pub-Treff

Denn: Legenden werden nicht vergessen und lösen sich nicht einfach so auf. Im Fall der Dubliners hieß das: Die Iren nannten sich flugs in „The Dublin Legends“ um. Unter neuem Namen schickt man sich seither an, die Welt mit irischen Klängen aufs Neue zu erobern. Große Show-Elemente brauchen die Mannen rund um Sänger und Gitarrist Shay Kavanagh nicht. Die Kraft ihrer Stimmen und Instrumente genügt, um jeden Konzertsaal binnen weniger Minuten in ein irisches Pub zu verwandeln. „Rein, rau und von Herzen“, nennen das die Legenden mit einem Augenzwinkern.