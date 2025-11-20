Dutzende Konsuln und eine Originalgeige von Mozart

Salzburgs General- und Honorarkonsuln kamen am Mittwochabend im Hotel Sacher zusammen, um ihren alljährlichen Empfang zu begehen. Im Zentrum standen die neue „Doyenne“ und eine originale Geige von Wolfgang Amadeus Mozart.
Wie baut man Brücken und vernetzt Menschen, wenn sie doch aus komplett unterschiedlichen Teilen der Erde kommen? Mittels Kunst lautete die Antwort beim Jahresempfang des Konsularischen Korps im Hotel Sacher Salzburg. Und mit einem gemeinsamen Gesprächsthema, über das sich die insgesamt 54 Berufs- und Honorarkonsuln am Mittwochabend unterhalten konnten.
Denn: Als musikalische Überraschung des Abends wurde auf der original Klotz-Geige von Wolfgang Amadeus Mozart musiziert. „Sehr emotionsgeladen“ schlussfolgerte Suzanne Harf, die seit April neue „Doyenne“ (aus dem Französischen, bedeutet „Erfahrenste“) des Konsularischen Korps in Salzburg ist.
