Dutzende Konsuln und eine Originalgeige von Mozart

Wie baut man Brücken und vernetzt Menschen, wenn sie doch aus komplett unterschiedlichen Teilen der Erde kommen? Mittels Kunst lautete die Antwort beim Jahresempfang des Konsularischen Korps im Hotel Sacher Salzburg. Und mit einem gemeinsamen Gesprächsthema, über das sich die insgesamt 54 Berufs- und Honorarkonsuln am Mittwochabend unterhalten konnten.