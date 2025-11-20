Vorteilswelt
Jahresempfang

Dutzende Konsuln und eine Originalgeige von Mozart

Salzburg
20.11.2025 15:30
Geigerin Ida Gillesberger, „Doyenne“ Suzanne Harf und Martin Panosch, Honorarkonsul der Ukraine ...
Geigerin Ida Gillesberger, „Doyenne“ Suzanne Harf und Martin Panosch, Honorarkonsul der Ukraine in Salzburg.(Bild: Markus Tschepp)

Salzburgs General- und Honorarkonsuln kamen am Mittwochabend im Hotel Sacher zusammen, um ihren alljährlichen Empfang zu begehen. Im Zentrum standen die neue „Doyenne“ und eine originale Geige von Wolfgang Amadeus Mozart.

0 Kommentare

Wie baut man Brücken und vernetzt Menschen, wenn sie doch aus komplett unterschiedlichen Teilen der Erde kommen? Mittels Kunst lautete die Antwort beim Jahresempfang des Konsularischen Korps im Hotel Sacher Salzburg. Und mit einem gemeinsamen Gesprächsthema, über das sich die insgesamt 54 Berufs- und Honorarkonsuln am Mittwochabend unterhalten konnten.

Denn: Als musikalische Überraschung des Abends wurde auf der original Klotz-Geige von Wolfgang Amadeus Mozart musiziert. „Sehr emotionsgeladen“ schlussfolgerte Suzanne Harf, die seit April neue „Doyenne“ (aus dem Französischen, bedeutet „Erfahrenste“) des Konsularischen Korps in Salzburg ist.

Salzburg

