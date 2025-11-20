Viele Straftaten! Einbrecher-Quartett geschnappt

Die Taten ereigneten sich laut Polizei im Flachgau, Hallein und der Stadt Salzburg. Die Burschen gingen in unterschiedlicher Zusammensetzung auf Diebestour. Der 17-Jährige und der 18-Jährige stahlen etwa drei Goldbarren aus einem unversperrten Auto. Eine Österreicherin (46) und ein Russe (32) halfen anschließend dabei, das Gold zu verkaufen. Sie werden wegen des Verdachts der Hehlerei angezeigt.