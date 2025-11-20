Viele Straftaten! Einbrecher-Quartett geschnappt

Die Polizei konnte jetzt vier Salzburger im Alter zwischen 17 und 19 Jahren festnehmen. Die Burschen sollen zahlreiche Einbrüche in Vereinsheime, Gasthäuser und Bildungseinrichtungen begangen haben. Zudem brachen sie in mehrere unversperrte Pkw ein.
Die Taten ereigneten sich laut Polizei im Flachgau, Hallein und der Stadt Salzburg. Die Burschen gingen in unterschiedlicher Zusammensetzung auf Diebestour. Der 17-Jährige und der 18-Jährige stahlen etwa drei Goldbarren aus einem unversperrten Auto. Eine Österreicherin (46) und ein Russe (32) halfen anschließend dabei, das Gold zu verkaufen. Sie werden wegen des Verdachts der Hehlerei angezeigt.
Die vier Burschen sitzen mittlerweile in der Justizanstalt Puch-Urstein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Euro-Betrag.
