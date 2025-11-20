Leona Königs Talente erobern jetzt Salzburgs Bühne

Mit dabei auch Ausnahmepianist und ehemaliger „Goldene Note“-Gewinner, Elias Keller. Mit nur 13 Jahren gewann er das TV-Format im Jahr 2021. Heute ist der junge Musiker gut gebucht und tritt bei internationalen Veranstaltungen auf. „Die Teilnahme an der TV-Show war sicherlich ein Wendepunkt in meiner Karriere. Die Präsenz in der Öffentlichkeit wurde dadurch einfach viel mehr“, sagt der mittlerweile 18-Jährige.