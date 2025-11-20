Leona Königs Talente erobern jetzt Salzburgs Bühne

Die Förderung junger Talente liegt ORF-Lady Leona König am Herzen. „Ich möchte den Kindern aber nicht nur einmalig in meinen Sendungen die Chance geben, sich zu beweisen. Sondern sie auch längerfristig auf ihrem Karriereweg begleiten“, so die Initiatorin des Talentwettbewerbs „Goldene Note“. Dabei soll künftig auch die Mozartstadt eine wichtige Rolle spielen.
Konkret sieht das dann so aus: Gleich mehrere Preisträger des Wettbewerbs gaben sich jüngst im Wiener Saal der Stiftung Mozarteum ein Stelldichein. Die jungen Musiker entführten das Publikum in die Welt der großen Meister – von Mozart über virtuose Highlights der klassischen Musik bis hin zu modernen Klängen.
Mit dabei auch Ausnahmepianist und ehemaliger „Goldene Note“-Gewinner, Elias Keller. Mit nur 13 Jahren gewann er das TV-Format im Jahr 2021. Heute ist der junge Musiker gut gebucht und tritt bei internationalen Veranstaltungen auf. „Die Teilnahme an der TV-Show war sicherlich ein Wendepunkt in meiner Karriere. Die Präsenz in der Öffentlichkeit wurde dadurch einfach viel mehr“, sagt der mittlerweile 18-Jährige.
Für Leona König steht fest: Salzburg soll künftig eine wichtige Rolle für die jungen Talente spielen. Hier sollen sie sich einem kulturinteressierten Publikum präsentieren und netzwerken. „Wir hatten viele Profis bei unserem Konzert im Publikum. Das Tolle ist, dass auf diese Art oft weitere Projekte für die Kinder entstehen.“
