Salzburgerin hat bei Betrug 70.000 Euro verloren

Anweisungen in Chatgruppe

Demnach habe die Salzburgerin mehr als 70.000 Euro an die Betrüger auf unterschiedliche Konten überwiesen. Begonnen hat es mit dem Besuch einer Website eines vermeintlichen Vermögensberaters. Ein Berater erstellte ihr dort ein Konto, gefolgt von einer Einladung in eine Chatgruppe. In dieser erhielt sie tägliche Anweisungen, Aktienpakete zu erwerben und diese am Tag darauf – freilich mit Gewinn – zu verkaufen.