16 Überweisungen

Salzburgerin hat bei Betrug 70.000 Euro verloren

Salzburg
20.11.2025 17:00
Die 52-Jährige erledigte 16 Überweisungen.
Die 52-Jährige erledigte 16 Überweisungen.(Bild: PeopleImages.com - #1466786)

Eine Salzburgerin verlor über eine Website eines vermeintlichen Vermögensberaters mehr als 70.000 Euro. Laut Polizei tätigte die 52-Jährige 16 Überweisungen.

Täglich grüßt das Murmeltier – oder der Onlinebetrug. Eine 52-Jährige wurde von Internetbetrügern über einen längeren Zeitraum hinweg zu insgesamt 16 Überweisungen verleitet. Das berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Anweisungen in Chatgruppe
Demnach habe die Salzburgerin mehr als 70.000 Euro an die Betrüger auf unterschiedliche Konten überwiesen. Begonnen hat es mit dem Besuch einer Website eines vermeintlichen Vermögensberaters. Ein Berater erstellte ihr dort ein Konto, gefolgt von einer Einladung in eine Chatgruppe. In dieser erhielt sie tägliche Anweisungen, Aktienpakete zu erwerben und diese am Tag darauf – freilich mit Gewinn – zu verkaufen. 

Die 52-jährige Salzburgerin folgte laut Polizei diesen Anweisungen so lange, bis nach 16 Überweisungen mehr als 70.000 Euro futsch waren.

