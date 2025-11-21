Wintereinbruch sorgt für Chaos auf den Straßen

Der Winter hat am 20. November im Bundesland Salzburg mit voller Wucht zugeschlagen – und gleich drei Verkehrsunfälle innerhalb weniger Stunden ausgelöst!
Auf der B320 im Gemeindegebiet von Radstadt geriet ein 55-jähriger nepalesischer Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug ins Schleudern und kam quer über die Fahrbahn zum Stillstand. Verletzt wurde niemand. Die Straße war während der dreieinhalbstündigen Bergung komplett gesperrt.
Am frühen Abend kippte auf der L109 bei St. Johann im Pongau ein Lkw eines 49-jährigen Pinzgauers, nachdem er auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten war. Auch hier blieb es bei Sachschaden. Die Landesstraße war zeitweise nur einspurig befahrbar.
Auf der Westautobahn im Stadtgebiet von Salzburg kam es am Abend zu einer Kollision mit vier Fahrzeugen. Eine 30-jährige Tennengauerin übersah ein Stauende, wodurch sich ihr Fahrzeug nach dem Aufprall überschlug und ein weiteres Auto streifte. Die Lenkerin wurde verletzt, die A1 war während der Aufräumarbeiten nur eingeschränkt passierbar.
