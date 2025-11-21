Wintereinbruch sorgt für Chaos auf den Straßen

Auf der Westautobahn im Stadtgebiet von Salzburg kam es am Abend zu einer Kollision mit vier Fahrzeugen. Eine 30-jährige Tennengauerin übersah ein Stauende, wodurch sich ihr Fahrzeug nach dem Aufprall überschlug und ein weiteres Auto streifte. Die Lenkerin wurde verletzt, die A1 war während der Aufräumarbeiten nur eingeschränkt passierbar.