Terror-Anschlag in Salzburg geplant: 15 Jahre Haft

Christkindlmarkt, Festung Hohensalzburg und Hauptbahnhof: Diese Ziele hatte ein Afghane (22) als mögliche Ziele ins Auge gefasst. Wegen der Vorbereitung von terroristischen Straftaten erkannten ihn die Geschworenen am Dienstagabend schuldig. 15 Jahre soll er im Gefängnis absitzen, nicht rechtskräftig.
Für den Staatsanwalt stand schon am ersten Prozesstag im Salzburger Landesgericht außer Frage: „Hier wurde der Terroranschlag eines IS-Schläfers verhindert.“ Der angeklagte Afghane, der schon den zweiten Tag in Folge vor Gericht sitzt, habe sogar schon konkrete Anschlagsziele ausgesucht: den Christkindlmarkt, die Festung Hohensalzburg und den Hauptbahnhof. Als Zeitpunkt wählte er Weihnachten 2024. Der 22-Jährige chattete auch mit anderen IS-Mitgliedern, fragte dabei nach Waffen und einem Auftrag, wie beim Prozess zu hören war. Verhaftet wurde er Anfang Dezember 2024.
Trotz der vielen Indizien und Beweise für konkrete Anschlagspläne meint der Angeklagte auf Nachfrage der Vorsitzenden: „Ich hatte Gedanken, aber es war nicht ernst.“ Das hörte sich bei seiner ersten Aussage bei der Polizei anders an: Der 22-Jährige gab zu, IS-Mitglied zu sein, redete darüber, mit einem Attentat seinen eigenen Tod und den von vielen Österreichern in Kauf zu nehmen.
Der Anklage nach soll er auch seine in Belgien lebende Freundin zu einem Selbstmordattentat angestiftet haben. Dabei schrieb ihr auch einmal im Chat: „Ich will die IS-Flagge auf der Festung hissen.“
Geschworene waren sich einig
Acht Geschworene entschieden Donnerstagabend gegen 18 Uhr: schuldig zu drei terroristischen Straftatbeständen, jedoch Freispruch zu dem Vorwurf, wonach er seine Freundin zu einem Anschlag bestimmt hätte. Strafe: 15 Jahre Haft. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.
