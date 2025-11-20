Terror-Anschlag in Salzburg geplant: 15 Jahre Haft

Für den Staatsanwalt stand schon am ersten Prozesstag im Salzburger Landesgericht außer Frage: „Hier wurde der Terroranschlag eines IS-Schläfers verhindert.“ Der angeklagte Afghane, der schon den zweiten Tag in Folge vor Gericht sitzt, habe sogar schon konkrete Anschlagsziele ausgesucht: den Christkindlmarkt, die Festung Hohensalzburg und den Hauptbahnhof. Als Zeitpunkt wählte er Weihnachten 2024. Der 22-Jährige chattete auch mit anderen IS-Mitgliedern, fragte dabei nach Waffen und einem Auftrag, wie beim Prozess zu hören war. Verhaftet wurde er Anfang Dezember 2024.