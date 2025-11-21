Beim Kramer in Muhr gibt es alles außer Kondome

489 Einwohner hat die einzige Nationalparkgemeinde im Lungau aktuell. Zehn Kinder sind in der Volksschule, 16 im Kindergarten. Das persönliche Flair sei ein Luxus, den Minigemeinden noch bieten können. „Hier sind wir auf Privatschul-Niveau“, meint Schiefer. Sanft ist der Weg auch im Tourismus. „Es gibt bei uns beim Gipfelkreuz keinen Massenauflauf.“