Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gemeindeserie

Beim Kramer in Muhr gibt es alles außer Kondome

Politik
21.11.2025 07:00
Im Murtalladen ist das Sortiment breit.
Im Murtalladen ist das Sortiment breit.(Bild: Roland Holitzky)

Vom Dorfladen bis zum Bankomaten im Gemeindeamt: Der Ortschef der 489-Seelen-Gemeinde Muhr im Salzburger Lungau kann vieles im Dorf halten. Was es alles beim Nahversorger gibt und worauf der Bürgermeister lieber verzichten will. 

0 Kommentare

Wer in Muhr das Gemeindeamt betritt, kann auch gleich einkaufen gehen. Der Murtalladen ist eine Genossenschaft, der Ortschef Geschäftsführer. Seit fünf Jahren wird die Nahversorgung so im Ort gehalten. „Es gibt nur eines nicht: Kondome, weil wir Kinder brauchen“, sagt Hans-Jürgen Schiefer mit Augenzwinkern.

Gemeindebürger kommen auch für größere Einkäufe her. Der Ortschef legt Wert darauf, dass die Preise dieselben sind wie im Supermarkt. Ob das Geschäft rote Zahlen schreibt? „Es ist unser Schwimmbad“, sagt der Ortschef und meint damit, dass die Gemeinde laufend zuschießen muss. Pro Jahr sind es rund 25.000 Euro.

Es gibt in Muhr auch noch einen Bankomaten, zeigt Bürgermeister Hans-Jürgen Schiefer.
Es gibt in Muhr auch noch einen Bankomaten, zeigt Bürgermeister Hans-Jürgen Schiefer.(Bild: Roland Holitzky)

Noch eine wichtige Infrastruktur hat Schiefer erkämpft. Nachdem die Bank abgesiedelt war, steht im Gemeindeamt nun ein Bankomat bereit.

Rund zwei Millionen Euro sind im Jahr im Gemeindebudget. Und: „Wir haben auch Rücklagen“, betont Schiefer. Er tut alles, dass der Dorfkern lebendig bleibt. Ein Neunsitzer-Bus wurde gerade angekauft. Bürger können ihn buchen. Schüler werden transportiert. Ein neues Baulandsicherungsmodell ist leistbar und damit verlockend.

Eigene Nationalparkausstellung im Gemeindeamt
Eigene Nationalparkausstellung im Gemeindeamt(Bild: Roland Holitzky)

489 Einwohner hat die einzige Nationalparkgemeinde im Lungau aktuell. Zehn Kinder sind in der Volksschule, 16 im Kindergarten. Das persönliche Flair sei ein Luxus, den Minigemeinden noch bieten können. „Hier sind wir auf Privatschul-Niveau“, meint Schiefer. Sanft ist der Weg auch im Tourismus. „Es gibt bei uns beim Gipfelkreuz keinen Massenauflauf.“

Muhr im Lungau

  • Einwohner: 489
  • Fläche: 116 Quadratkilometer
  • Bezirk: Lungau

Gemeindezusammenlegungen sind in Muhr kein gern gehörtes Thema und irgendwie aufgrund der Geografie im Seitental auch fern der Realität. „Dann würde alles sterben – Brauchtum, Kultur, alles“, wird Schiefer bei dem Thema emotional.

Lesen Sie auch:
Hannes Rainer ist mit Leib und Seele Goldegger. Als Bürgermeister streckt er sich nach der ...
„Krone“-Gemeindeserie
Schön und arm: Goldegg ist dem Ausgleich entkommen
20.11.2025
„Krone“-Gemeindeserie
Bürgermeister: „Sind im Sparen geschult“
19.11.2025

Viel Kommunalsteuer fließt in Muhr nicht in die Gemeindekasse. Es gibt aber rund 20 kleine, zumeist Ein-Mann- oder Ein-Frau-Betriebe. Bestes Beispiel: Sonja Pfeifenberger mit eigenem Friseurstudio.

Sonja Pfeifenberger, Friseurin in Muhr
Sonja Pfeifenberger, Friseurin in Muhr(Bild: Roland Holitzky)

Stammkunden vertrauen ihr. Darunter sind auch deutsche Gäste, die einmal beim Floriani-Frühschoppen einen Styling-Gutschein gewonnen haben und jetzt immer wieder kommen.

Porträt von Sabine Salzmann
Sabine Salzmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
176.968 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Tirol
Doppelmord: Mutter und Tochter tot in Kühltruhe
165.417 mal gelesen
Von links: Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Landespolizeidirektor ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist Aus für Luxushotel fix
127.233 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder hat nur noch diese Wintersaison offen.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
657 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Newsletter
Mehr Politik
„Krone“-Gemeindeserie
Beim Kramer in Muhr gibt es alles außer Kondome
Krone Plus Logo
Schwaiger-Nachfolge
Warum Edtstadler jetzt im Zauberhut der ÖVP wühlt
Satter Preisaufschlag
Salzburgs Altstadt-Klos werden saniert und teurer!
„Krone“-Gemeindeserie
Schön und arm: Goldegg ist dem Ausgleich entkommen
Erfolgreiche Quali
Stadt Salzburg prüft Fanzone für Fußball-WM 2026
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf