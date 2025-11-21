Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bulls gegen Linz

„Diese Motivation müssen wir in Liga mitnehmen“

Salzburg
21.11.2025 12:15
Benjamin Nissner (M.) steht vor seiner 500. Ligapartie.
Benjamin Nissner (M.) steht vor seiner 500. Ligapartie.(Bild: Andreas Tröster)

Nach dem starken Auftritt gegen Ingolstadt wollen die Salzburger auch gegen Linz nachlegen – und für Benjamin Nissner wird das Heimspiel zu einem besonderen Abend. Der Stürmer, der auf die gleiche Energie wie zuletzt hofft, bestreitet im prestigeträchtigen Duell gegen die Black Wings sein 500. Ligaspiel.

0 Kommentare

Dieser Sieg hat viel Kraft gegeben und war sehr gut fürs Selbstvertrauen, daran müssen wir anknüpfen“, sagte Benjamin Nissner über den 4:3-Erfolg gegen Ingolstadt. Das Viertelfinale der Champions Hockey League wurde zwar verpasst, dafür ging ein Ruck durch die Mannschaft und es gab eine große Erkenntnis. „Man hat die alten Muster wieder gesehen, das alte Salzburg aus den Vorjahren. Wir haben bewiesen, dass wir es noch können und wir wissen, dass die Mannschaft gut genug ist“, war der gebürtige Wiener erfreut.

Zitat Icon

Für so ein Spiel wie gegen Ingolstadt ist es natürlich einfacher sich zu motivieren, aber wir müssen schauen, dass wir das auch in die Liga bringen

Benjamin Nissner

Für den 27-Jährigen ist nach dem starken Auftritt gegen die Bayern vor allem eines klar: „Wir müssen diese Motivation auch in die Liga mitnehmen!“ Warum das bisher nicht geklappt hat? „Für so ein Spiel wie gegen Ingolstadt ist es natürlich einfacher sich zu motivieren, aber wir müssen schauen, dass wir das auch in die Liga bringen.“

Diesen Wunsch können Nissner und seine Kollegen gleich heute (19.15) Realität werden lassen. Mit dem Heimspiel gegen Linz wartet ein besonderes Duell. „Da haben wir noch eine Rechnung offen“, spricht der Stürmer die 2:3-Overtimepleite aus dem ersten Saisontreff an. Nach schwachem Saisonstart haben die Black Wings zuletzt wieder in die Spur gefunden, sieben der vergangenen acht Partien wurden gewonnen. Für Nissner (500. ICE-Partie) hat das keine große Bedeutung: „Wir müssen auf uns selbst schauen und die gleiche Energie wie gegen Ingolstadt bringen.“

Lesen Sie auch:
Starker Auftritt
Kontinuität brachte bei Bulls Spielfreude zurück
20.11.2025

Darauf hofft auch Manny Viveiros: „Gegen Top-Teams haben wir ein gewisses Niveau, das brauchen wir auch in der Liga.“ Weiter ausfallen wird indes Lucas Thaler, der krankheitsbedingt passen muss.

Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.532 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
152.638 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
120.865 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
662 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf