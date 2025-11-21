„Diese Motivation müssen wir in Liga mitnehmen“

Nach dem starken Auftritt gegen Ingolstadt wollen die Salzburger auch gegen Linz nachlegen – und für Benjamin Nissner wird das Heimspiel zu einem besonderen Abend. Der Stürmer, der auf die gleiche Energie wie zuletzt hofft, bestreitet im prestigeträchtigen Duell gegen die Black Wings sein 500. Ligaspiel.
Dieser Sieg hat viel Kraft gegeben und war sehr gut fürs Selbstvertrauen, daran müssen wir anknüpfen“, sagte Benjamin Nissner über den 4:3-Erfolg gegen Ingolstadt. Das Viertelfinale der Champions Hockey League wurde zwar verpasst, dafür ging ein Ruck durch die Mannschaft und es gab eine große Erkenntnis. „Man hat die alten Muster wieder gesehen, das alte Salzburg aus den Vorjahren. Wir haben bewiesen, dass wir es noch können und wir wissen, dass die Mannschaft gut genug ist“, war der gebürtige Wiener erfreut.
Für so ein Spiel wie gegen Ingolstadt ist es natürlich einfacher sich zu motivieren, aber wir müssen schauen, dass wir das auch in die Liga bringen
Benjamin Nissner
Für den 27-Jährigen ist nach dem starken Auftritt gegen die Bayern vor allem eines klar: „Wir müssen diese Motivation auch in die Liga mitnehmen!“ Warum das bisher nicht geklappt hat? „Für so ein Spiel wie gegen Ingolstadt ist es natürlich einfacher sich zu motivieren, aber wir müssen schauen, dass wir das auch in die Liga bringen.“
Diesen Wunsch können Nissner und seine Kollegen gleich heute (19.15) Realität werden lassen. Mit dem Heimspiel gegen Linz wartet ein besonderes Duell. „Da haben wir noch eine Rechnung offen“, spricht der Stürmer die 2:3-Overtimepleite aus dem ersten Saisontreff an. Nach schwachem Saisonstart haben die Black Wings zuletzt wieder in die Spur gefunden, sieben der vergangenen acht Partien wurden gewonnen. Für Nissner (500. ICE-Partie) hat das keine große Bedeutung: „Wir müssen auf uns selbst schauen und die gleiche Energie wie gegen Ingolstadt bringen.“
Darauf hofft auch Manny Viveiros: „Gegen Top-Teams haben wir ein gewisses Niveau, das brauchen wir auch in der Liga.“ Weiter ausfallen wird indes Lucas Thaler, der krankheitsbedingt passen muss.
