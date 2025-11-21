„Diese Motivation müssen wir in Liga mitnehmen“

Dieser Sieg hat viel Kraft gegeben und war sehr gut fürs Selbstvertrauen, daran müssen wir anknüpfen“, sagte Benjamin Nissner über den 4:3-Erfolg gegen Ingolstadt. Das Viertelfinale der Champions Hockey League wurde zwar verpasst, dafür ging ein Ruck durch die Mannschaft und es gab eine große Erkenntnis. „Man hat die alten Muster wieder gesehen, das alte Salzburg aus den Vorjahren. Wir haben bewiesen, dass wir es noch können und wir wissen, dass die Mannschaft gut genug ist“, war der gebürtige Wiener erfreut.