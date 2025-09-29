Benko erhob auch gegen zweite Anklage Einspruch

Bargeld und hochpreisige Uhren in Safe versteckt?

Bei der Klage geht es laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft um einen Schaden in Höhe von insgesamt 370.000 Euro. Konkret geht es um Bargeld in Höhe von 120.000 Euro sowie zusätzlich elf hochpreisige Uhren sowie Manschettenknöpfe, Uhrenarmbänder und andere Gegenstände im Gesamtwert von fast 250.000 Euro. Die genannten Vermögenswerte sollen dabei in einem Tresor im Haus von Angehörigen verborgen gewesen sein. Die Mitangeklagte soll dabei geholfen haben. Der Strafrahmen liegt bei einem bis zehn Jahren Haft.