Was in der Anklage gegen Nathalie Benko steht

Nathalie Benko steht seit Jänner 2025 ebenfalls im Fokus von Ermittlungen. Damals fanden Kriminalisten der Soko Signa nach dem Hinweis eines Benko-Bodyguards einen Tresor, der in einem Einfamilienhaus im kleinen Tiroler Ort Pfunds aufgestellt war. Bei Frau Benkos Verwandten. In einem ehemaligen Bunkerraum. Gut abgeschirmt hinter Weinkartons, Reinigungsmitteln und Klopapier.