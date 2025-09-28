Vorteilswelt
„Notgroschen“

Was in der Anklage gegen Nathalie Benko steht

Wirtschaft
28.09.2025 16:19
Ehepaar Benko: Ermittler stellten bei Verwandten einen Tresor sicher
Ehepaar Benko: Ermittler stellten bei Verwandten einen Tresor sicher(Bild: Krone KREATIV/Karl Schöndorfer, zVg)

Die Ehefrau soll René Benko dabei geholfen haben, Teile seines Vermögens vor den Gläubigern zu verbergen. Die „Krone“ kennt die Kernvorwürfe der 18-seitigen Anklageschrift. Strafdrohung: ein bis zehn Jahre.

0 Kommentare

Nathalie Benko steht seit Jänner 2025 ebenfalls im Fokus von Ermittlungen. Damals fanden Kriminalisten der Soko Signa nach dem Hinweis eines Benko-Bodyguards einen Tresor, der in einem Einfamilienhaus im kleinen Tiroler Ort Pfunds aufgestellt war. Bei Frau Benkos Verwandten. In einem ehemaligen Bunkerraum. Gut abgeschirmt hinter Weinkartons, Reinigungsmitteln und Klopapier.

Rainer Fleckl
Rainer Fleckl
Anklage

Krone Plus Logo
