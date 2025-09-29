Sandu: „Die Wähler haben heute Moldaus Zukunft für viele Jahre geprägt“

Staatspräsidentin Sandu bedankte sich am Wahlabend bei denBürgern für ihre Wahlbeteiligung – sie alle hätten „heute die Zukunft des Landes für viele Jahre, weit über die kommenden vier Jahre hinaus geprägt“. Sandu ließ wissen, dass die moldauischen Behörden für die kommenden Tage mit Unruhen und Krawallen von pro-russischer Seite vor allem in der Hauptstadt Chisinau rechnen, und ersuchte die Menschen, trotz aller von Russland gesteuerter Provokationen ruhig Blut zu bewahren.