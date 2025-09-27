Trump schickt nun Militär in nächste US-Großstadt

„Ich weise Kriegsminister Pete Hegseth an, alle notwendigen Truppen bereitzustellen, um das vom Krieg verwüstete Portland und alle unsere ICE-Einrichtungen zu schützen“, betonte Trump am Samstag auf seinem Onlinedienst Truth Social.

„Anwendung vollumfänglicher Gewalt“

Die Einwanderungsbehörde ICE werde „von der Antifa und anderen inländischen Terroristen“ belagert, behauptet der US-Präsident. Die Anordnung erfolge auf Bitten von Heimatschutzministerin Kristi Noem, schrieb Trump weiter. „Ich genehmige außerdem die Anwendung vollumfänglicher Gewalt, falls erforderlich“, erklärte Trump, ohne näher auszuführen, was damit gemeint sein könnte.